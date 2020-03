Gf Vip, Clizia Incorvaia manda un ​messaggio aereo a Paolo Ciavarro

Nonostante la distanza li abbia costretti a stare lontani la storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro prosegue anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La squalifica inflitta alla bella influencer siciliana per le sue parole espresse durante una litigata con Andrea Denver ha allontanato solo fisicamente la neo coppia, che continua a far parlare di sè. Il romantico messaggio inviato a sorpresa da Clizia per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è arrivato dritto al cuore del giovane romano, che ha apprezzato il dolce pensiero della Incorvaia.

Nelle ultime ore sopra la casa del Grande Fratello Vip si sono moltiplicati gli aerei con i messaggi d'affetto per i concorrenti del reality. Da Licia Nunez a Patrick Pugliese, molti inquilini della casa più spiata d'Italia hanno ricevuto nelle ultime ventiquattro ore alcuni messaggi di sostegno da fan e familiari. L'ultimo in ordine di tempo è stato per Paolo Ciavarro, che ha ricevuto un tenero messaggio da Clizia e da alcuni fan. Il giovane romano si trovava all'interno della casa quando Patrick e Denver lo hanno chiamato a gran voce per uscire in giardino a guardare il cielo sopra Cinecittà. Sopra la casa stava infatti passando un aereo con un messaggio per lui: " Pa' sorridi. Guarda la Luna. Fan&Cli ".