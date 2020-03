Gf Vip, confessioni intime (e hot) tra concorrenti. Paolo Ciavarro: "Io non lo so fare"

Dopo gli accesi scontri dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, nella casa sembra esser tornata la calma. E se non si discute al Gf Vip si fanno rivelazioni piccanti. Nelle scorse ore, infatti, tre protagoniste si sono lasciate andare ad alcune confidenze intime su come stuzzicare i propri partner sotto le lenzuola. In un momento di pausa in cucina Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa e Sara Soldati si sono divertite a raccontare singolari aneddoti della loro vita amorosa, il tutto sotto lo sguardo attonito di Paolo Ciavarro che, alla fine tirato in ballo dal trio di bellezze, ha fatto una sconvolgente ammissione.

Argomento della discussione tra Paola, Fernanda e Sara è l'abbigliamento intimo. Tra culotte, perizoma, pizzi e laccetti le tre concorrenti hanno svelato gusti e preferenze sull'intimo da sfoggiare con i propri fidanzati ma la discussione si soffermata, in particolare, sui reggiseni. " Comunque che sia pizzo, laccetti, trasparenze, a loro non gli cambia niente. Basta che lo riescono a togliere in meno di venti secondi ", ha scherzato Fernanda Lessa. Opinione condivisa anche da Paola che gioca con le inquiline: " Io credo che gli uomini, quando hanno quindici anni, facciano a gara tra di loro per imparare a slacciare il reggiseno. Quando ti toccano la schiena e sentono fare 'zic' mentre ti stanno baciando, il suono che si slaccia il reggiseno, loro hanno vinto lì. Possono anche andare a casa ". Testimone delle confessioni intime delle tre concorrenti è Paolo Ciavarro che, mentre stava preparando il pranzo, si è trovato ad ascoltare le parole piccanti di Sara, Fernanda e Paola con quest'ultima che, alla fine, lo ha addirittura chiamato in causa: " Dicci la verità, tu lo sai slacciare un reggiseno? ".