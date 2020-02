San Valentino bollente per Clizia e Paolo. Nella suite non si frenano

Tra baci e carezze sotto le lenzuola, dichiarazioni e passi indietro, prosegue a passo spedito il flirt nato sotto le telecamere del Gf Vip tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Durante la scorsa notte la neo coppia si è abbandonata alla passione nella suite della casa concessa loro in esclusiva dalla produzione. Per festeggiare degnamente San Valentino, infatti, Alfonso Signorini ha deciso di fare un gradito regalo a Clizia e Paolo: una serata da trascorrere insieme da soli nella bellissima suite. Un modo per ritagliarsi un po' di privacy lontano dagli occhi indiscreti degli altri coinquilini, ma non certo lontano dalle telecamere, che hanno ripreso le loro performance passionali per tutta la notte.

Il feeling scattato tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sin dall'ingresso nella casa più spiata d'Italia è sbocciato definitivamente con il bacio che i due si sono scambiati alcuni giorni fa. La notte di passione consumata - e censurata dal Grande Fratello Vip - tra le lenzuola del letto della bella influencer siciliano hanno fatto il resto. Ormai i due non nascondo più l'interesse reciproco e non perdono occasione per baciarsi e coccolarsi sotto l'occhio indiscreto delle telecamere che li riprendono h24. Un fatto che non è sfuggito ad Alfonso Signorini, che ha deciso di lasciare campo libero ai due piccioncini, regalando loro una serata all'insegna del romanticismo (e della passione) nella suite.