Gf Vip, il coronavirus blocca gli ingressi all'interno della Casa

L'incubo del coronavirus è entrato anche nella casa del Grande Fratello Vip, dove aleggia sottoforma di spauracchio. La reclusione dei concorrenti all'interno dell'edificio di Cinecittà è avvenuta ben prima che in Italia si scatenasse l'epidemia, pertanto i vip ancora in gioco sono piuttosto al sicuro nella loro condizione di isolamento. Tuttavia, da quando è iniziato il reality, sono stati tanti i nuovi ingressi, anche recenti, di nuovi concorrenti. Ci sono state poi le sorprese e gli ospiti all'interno della Casa, come spesso avviene da quando esiste il Grande Fratello.

Da quest'oggi, invece, pare che tutto sia cambiato e che nessuno potrà più varcare per nessun motivo la porta rossa. Il Grande Fratello avrebbe sospeso qualunque tipo di ingresso all'interno dell'edificio di Cinecittà per preservare la salute dei concorrenti ed è stato Pasquale Laricchia a comunicare la nuova disposizione della produzione, attraverso un post sul suo profilo social. " Cari ragazzi, per motivi di sicurezza visto quello che sta accadendo in Italia non sono entrato in Casa per l'ora di fitness ma virtualmente ci sono ", ha scritto il personal trainer, spiegando la sua assenza in un post e poi chiarendo ancora meglio il concetto attraverso una serie di storie condivise su Instagram.

I concorrenti all'interno della Casa non hanno la concezione esatta di ciò che sta accadendo in Italia ma sono stati informati dalla produzione, nella persona del conduttore Alfonso Signorini, com'era giusto che fosse. Anche in passato sono state violate le norme di isolamento in casi eccezionali, per esempio quando ci fu il terremoto in Abruzzo nel 2009, e anche stavolta il grande Fratello ha ritenuto opportuno dare ai concorrenti le informazioni strettamente necessarie. Il conduttore ha fatto il suo primo ingresso in Casa insieme a un virologo per raccontare quali fossero i rischi del coronavirus e quale fosse la sua incidenza, per dare risposte concrete alle domande che i concorrenti erano pronti a porre. Una seconda incursione di Signorini è avvenuta la settimana scorsa per dare gli ultimi aggiornamenti e non è escluso che nei prossimi giorni non possa accadere di nuovo.

All'interno della Casa probabilmente ancora non sanno che l'assenza dell'ora di fitness di Pasquale Laricchia è dovuta all'epidemia e che probabilmente non ci saranno più ingressi fino alla fine del reality, a meno di un cambiamento della situazione nel Paese. Se il Grande Fratello ha deciso di bloccare l'ingresso di Laricchia, è logico pensare che abbia congelato qualsiasi entrata, sia di nuovi concorrenti che di sorprese per gli internati. L'unica soluzione per permettere ai concorrenti di vedere un familiare o un amico sarà quella di utilizzare le pareti vetrate della casa, che garantiscono una barriera adeguata con il mondo esterno. Anche i reality si piegano alla legge del coronavirus, ma the show must go on.