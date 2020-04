Gf Vip, gelo tra i concorrenti quando in Casa si ascolta Francesco Sarcina

Sembrava una tranquilla serata nella casa del Grande Fratello Vip, almeno fino a quando gli autori non hanno tirato uno strano scherzo ai concorrenti.

A poche ore dalla finale che decreterà il vincitore di questa quarta edizione del reality show, i “vipponi” stavano trascorrendo delle ore spensierate chiacchierando tra camere da letto, cucina e giardino. Intanto, il loro relax veniva allietato da brani di musica italiana (e non) che facevano da sottofondo alla serata. Tutto, dunque, trascorreva in assoluta normalità, fino a quando il Grande Fratello Vip non ha deciso di aggiungere alla sua playlist un brano: “Dov’è” de Le Vibrazioni.

Nel momento in cui i finalisti hanno iniziato ad ascoltare il ritornello della canzone è calato il gelo. Paola Di Benedetto, che era in camera con Antonella Elia e Andrea Denver, ha strabuzzato gli occhi e iniziato a manifestare espressioni a metà tra lo stupore e la sorpresa, incredula di ascoltare quel pezzo che Francesco Sarcina ha scritto per Clizia Incorvaia e che, proprio dopo Sanremo, Alfonso Signorini decise di consegnare alla ex gieffina.

Intanto, le telecamere sornione hanno più volte indugiato su Paolo Ciavarro che, ascoltando quelle parole che Sarcina ha messo nero su bianco pensando alla ex moglie, è rimasto fermo ed impassibile. Nessuna espressione del viso è apparsa sul suo volto, rimasto basso e indifferente davanti a quel colpo sferratogli dal Gf Vip.

I volti degli altri concorrenti del Gf Vip, però, parlavano chiaro e, in particolar modo quelli di Antonella Elia e Paola Di Benedetto, hanno scatenato l’ironia della rete. “ Ma davvero? ”, si è domandata allibita la showgirl, mentre la ex Madre Natura non nascondeva un imbarazzo che, forse, sarebbe stato più giustificato da parte di Ciavarro.

In rete, il video è già un cult e molti utenti di Twitter si sono divertiti a creare delle immagini animate con l’espressione di Paola che si ammutolisce ascoltando il brano di Sarcina.