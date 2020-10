Gf Vip, il gesto segreto di Elisabetta Gregoraci? "È per qualcuno fuori"

Alfonso Signorini ha voluto rivelare il mistero del gesto segreto di Elisabetta Gregoraci, che da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, in particolari circostanze si batte il petto all'altezza del cuore. Un tic? Un gesto casuale? Non proprio ed è stata la stessa showgirl, nel segreto del confessionale, a rivelare il senso di quel gesto, anche se con un po' troppa reticenza. Inevitabile la reazione sconvolta di Pierpaolo Pretelli, che probabilmente questa sera ha visto andare in fumo qualunque sua possibilità di conquistare la bella Gregoraci.

A notare quello strano segno sul cuore di Elisabetta Gregoraci sono stati, come spesso accade, i social. Gli utenti sono sempre molto attenti a tutto quanto accade nella Casa e si sono resi conto che, quando la showgirl parla di Pierpaolo o con Pierpaolo si batte la mano sul cuore. A tutti è sembrato un messaggio segreto per rassicurare qualcuno che si trova all'esterno della porta rossa. Ad avvalorare questa tesi anche le numerose volte in cui la Gregoraci ha battuto la mano sul cuore quando sono passati sopra la Casa gli aerei con le dediche speciali. Fino a questo momento, Elisabetta ha sempre cercato di minimizzare, raccontando che siano il frutto di un gruppo di amiche e di amici ma questa sera il velo è caduto e la Gregoraci ha dovuto cedere, rivelando che, effettivamente " è per qualcuno fuori ".

Ha continuato a sostenere la tesi del gruppo di amici ma Alfonso Signorini l'ha messa alle strette, spiegandole che se non avesse detto tutta la verità avrebbe portato delle prove che l'avrebbero potuta smentire. Il conduttore ha fatto due nomi alla showgirl: Piero e Stefano. Se il secondo pare sia una persona sconosciuta, che vive al di fuori dai confini italiani, a Montecarlo, il primo è il cantante de Il Volo, Piero Barone. Con quest'ultimo i social hanno ipotizzato ci possa essere o, comunque, ci sia stata una liaison. I due, però, stando alle parole di Elisabetta Gregoraci sono solo amici. Ma Stefano è l'uomo del suo presente, quello per il quale batte il suo cuore in questo momento. Tra i due ci sarebbe una conoscenza in via di approfondimento ma alla quale Elisabetta Gregoraci sembra tenere molto. Inequivocabile l'espressione di Pierpaolo Pretelli, che man mano che Alfonso Signorini ed Elisabetta parlavano, si faceva più cupa. Stefano di lavoro pare faccia il pilota, i due sono stati fotografati insieme questa estate e gli aerei che passano sulla Casa sono un vero pegno del suo amore, un modo per corteggiarla anche da lontano.