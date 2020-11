Gf Vip, incidente 'horror' per Massimiliano Morra: "C'è l'osso fuori"

Incidente horror nella casa del Grande Fratello Vip con protagonista Massimiliano Morra. I ragazzi nelle scorse ore erano impegnati nella realizzazione della prova settimanale, una delle tante che la produzione propone al gruppo per trascorrere il tempo e intrattenere il pubblico a casa. Qualcosa, però, è andato storto e l'attore campano è stato vittima di un grave infortunio che ha spaventato tutti gli altri inquilini. Per fortuna le conseguenze non sono state gravi per Morra, che non è dovuto nemmeno recarsi all'ospedale per le medicazioni, che gli sono state effettuate in loco dal medico della produzione, accorso immediatamente.

Tutto è accaduto nel corso della notte, quando i ragazzi stavano giocando in modo spensierato, riuniti nel grande salone della Casa. Improvvisamente Massimiliano Morra si è fermato e si è accasciato, ferito da un vetro rimasto sul pavimento chissà da quando, probabilmente il residuo di qualche bottiglia, bicchiere o piatto che è andato in frantumi nelle ore precedenti. Massimiliano Morra si è immediatamente seduto e Andrea Zelletta è stato il primo ad accorrere per capire cosa fosse successo. Non appena si è avvicinato all'attore campano per capire l'entità dell'infortunio, Andrea Zelletta ha iniziato a gridare dallo spavento. A quel punto tutti si sono radunati attorno al concorrente e le loro parole non sono state rassicuranti: " Non guardare, c'è l'osso di fuori ".