Gf Vip, l’ironia di Paola e Patrick su Paolo: "Speriamo si svegli"

A qualche ora dalla fine del Grande Fratello Vip è spuntato sui social un audio che ha fatto infuriare i fan di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i commenti al vetriolo di Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto sono apparsi come uno sfottò nei confronti della coppia.

Clizia, squalificata dopo le frasi su Buscetta rivolte ad Andrea Denver, è stata costretta ad interrompere il suo percorso nella Casa e la relazione con Paolo, rimandando tutto alla loro uscita dal gioco. Durante la finale, però, la Incorvaia ha avuto la possibilità di salutare Ciavarro mostrandogli la casa che lo attende in Sicilia con tanto di dependance preparata appositamente per il suo “principe”.

Prima di salutarlo augurandogli di poter vincere il Gf Vip, Clizia ha brindato “ all’ottimismo, al rosa, all’amore… ” insieme al suo amato, inconsapevole che dall’altra parte della Casa Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese commentavano sornioni quelle frasi d’amore. Il video ha iniziato a fare il giro del web all’indomani della finalissima del programma e i fan della coppia non hanno visto di buon occhio le parole che i due ex concorrenti avevano riservato agli innamorati.

Nelle immagini "incriminate", infatti, si ascolta Patrick commentare il brindisi di Clizia aggiungendo: “...E a Denver (chiaro riferimento al motivo della squalifica della Incorvaia, ndr). T’immagini diceva a Denver e a Tomasi di Lampedusa ”. L’ironia di Ray Pugliese, poi, è stata condivisa dalla Di Benedetto che, ridendo a quelle parole, ha aggiunto: “ Sto male, speriamo si svegli ”.

Una dichiarazione, quest’ultima, che è apparsa come una sorta di critica alla relazione tra Ciavarro e la ex moglie di Francesco Sarcina, quasi come se Paola sia certa che, alla fine dei giochi, sarà un amore destinato a durare un battito di ciglia.

Per il momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato l’accaduto: certo è che, a quanto pare, tra Paola e Clizia non scorra buon sangue, tanto che quest’ultima ha manifestato una certa gelosia nei confronti della ex inquilina per alcuni atteggiamenti con Paolo dopo la sua uscita dalla Casa. Finito il Gf Vip, dunque, pare stiano venendo a galla antipatie e rivalità di cui non si era recepita l’entità durante il programma.