Gf Vip, Licia Nunez e Zequila contro Paola: "Un percorso neutro, non ha entusiasmato"

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al traguardo finale ed è tempo di tirare le somme e di riflessioni. Dopo oltre due mesi, la permanenza dei concorrenti nella Casa di Cinecittà è in dirittura di arrivo. Il reality show egregiamente condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti mercoledì 8 aprile, in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista, la fine di aprile, a causa dell’emergenza Coronavirus. Giunti agli sgoccioli del programma, gli inquilini vip vedono profilarsi all'orizzonte la finale e l'agognata vittoria, e si apprestano strumentalmente a stringere alleanze che li possa avvantaggiare nello sprint finale. All'interno della Casa del Grande Fratello Vip due gieffini famosi, in particolare, hanno stretto un rapporto di complicità e di amicizia. Fanno ormai coppia fissa: Licia Nunez e Antonio Zequila. I due attori si sono avvicinati ancora di più negli ultmi tempi, soprattutto, da quando la Casa man mano si sta spopolando.

Pur essendo rimasti in pochi, tra i gieffini vip superstiti non corre buon sangue. E, sovente scoppiano litigi e, non di rado, vere risse per futili motivi. Insomma, le tensione è alle stelle in vista della semifinale di mercoledì prossimo. Trovatisi a stretto contatto, la Nunez e Zequila hanno dato vita ad una vera e propria analisi sull'excursus dei vari concorrenti rimasti nella Casa del Gf Vip. Nel corso della chiacchierata spassionata tra i due amici alleati, spunta, non proprio per caso, il nome di una loro coinquilina, Paola Di Benedetto. Entrambi hanno un'opinione negativa dell’ex madre natura di Ciao Darwin, e pensano che la Di Benedetto stia andando avanti nel gioco non certo per meriti propri. I fan del reality show popolare sapranno che la showgirl ha avuto diversi screzi e dissapori nel percorso casalingo con l'attore campano. Mentre il rapporto tra Licia Nunez e la ragazza si sarebbe incrinato più di recente. Animati dalla loro antipatia per Paola, i due fini strateghi non hanno lesinato nell'esternare critiche e dubbi all'indirizzo della bella mora.

I dubbi e le critiche di Zequila e Licia su Paola Di Benedetto

Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta volgendo al termine, e i protagonisti vip si dilettano a fare resoconti e analisi critiche sul tempo trascorso tra le mura della Casa più scrutata d'Italia. Due concorrenti in particolare si sono cimentati a parlare di strategie e sull'andamento dalla gara del Grande Fratello Vip. Perfettamente sulla stessa lunghezza d'onda, Zequila e la Nunez si lasciano andare spesso a discussioni interessanti, e nelle ultime ore è finita nel loro mirino la giovane Paola Di Benedetto. L'attrice di soap opera e l'attore di fotoromanzi ritrovatisi in veranda hanno ripercorso a ritroso le mosse messe a segno, finendo per tirare in ballo Paola, e su di lei il parere e più che mai concorde e affine.

A detta loro la Di Benedetto non ha lasciato il segno nella Casa del Gf Vip, non ha regalato nessuna emozione o colpo di scena al pubblico. Entrambi manifestano perplessità rispetto al suo percorso nel reality, e reputano non meritato il suo passaggio allo step finale. " Io Paola non l’ho mai capita, pensa che ho condiviso con lei la stanza per due mesi. Il suo percorso nella casa non mi ha entusiasmato. Insieme non abbiamo mai costruito niente ”, ha confidato Licia al suo sodale Antonio.

Prontamente Antonio Zequila ha avvallato la tesi dell'attrice de Le Tre Rose di Eva. " Un percorso neutro, e non è nemmeno mai andata in nomination ", è la riflessione dell'attore. Zequila e Nunez hanno la stessa idea sul conto della Di Benedetto, e l'artista campano ha dichiarato pentito: " Ho fatto un errore, invece di fare il nome di Sara dovevo nominare Paola, così scoprivamo il pensiero del pubblico ". Il gieffino di Atrani si riferiva a Sara Soldati, una delle ultime vip a finire fuori gioco a causa della mannaia del televoto. " Certi errori si pagano ", ha ribadito convinto Zequila. Il parere di Antonio e Licia sulla giovane coinquilina è unanime, reputando la sua presenza al Grande Fratello Vip alquanto "piatta" e senza colore.

Nel suo ragionamento con la compagna di avventura Licia Nunez, l’attore ha lasciato sottindere che ha già ben chiaro in mente chi sarà la sua candidata alla prossima nomination. Ma se il latin lover Zequila vuole continuare a rilanciare nel gioco deve prima sperare di superare l'incognita del televoto contro Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Se accederà alla finalissima del Grande Fratello Vip 4 allora sì che "Er Mutanda" sarà a un passo dall'aggiudicarsi il banco.