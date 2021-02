Gf Vip, Maria Teresa Ruta torna e si scontra: "Sì, mi sono sentita tradita da voi"

Maria Teresa Ruta è uscita dal Gf Vip tra le polemiche, sia dei concorrenti che del pubblico. La sua eliminazione a un mese dalla finale non è piaciuta. Oggi la conduttrice ha la possibilità di tornare nella Casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco. Sarebbe voluta uscire senza salutare i coinquilini, ha discusso con Stefania Orlando appena prima di varcare la porta rossa e sua figlia Guenda dallo studio non ha resistito, ha sbottato contro i suoi ex compagni. Tommaso Zorzi, accusato di essere la causa dell'eliminazione, ha avuto una crisi e voleva uscire dal gioco, ma il Gf ha bloccato l'uscita e gli ha impedito la squalifica.

Maria Teresa Ruta è entrata in Casa determinata a mettere i puntini sulle i della sua esperienza: " Dovete pensare ai nostri 5 mesi insieme, confidavo soprattutto in voi. Sono arrabbiata con me stessa perché qualche parola l'ho sentita e mi ha fatto male. Ho puntato tutto sull'amicizia, sono solo arrabbiata con me stessa. Sono qui perché lo devo al mio pubblico che mi adora e mi ama tantissimo e mi ha detto di farmi valere, ma io vi voglio bene ".

L'ex concorrente è tornata agguerrita anche per spiegare la sua uscita: " Sono scappata perchè sarei scoppiata a piangere. Questa Casa è stata la mia ancora per 5 mesi, io ho bisogno di amare. Mi sono sentita tradita perché io ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa. Il fatto che loro non parlassero più con me l'ho trovato strano e stonato. Non è la nomination, è il silenzio. Loro poi, che pensavo mi conoscessero... Come fai a non notare certe cose di un amico... ".

Il silenzio di Tommaso Zorzi è stato il motivo della rabbia di Maria Teresa Ruta nel momento della sua uscita dal Gf Vip. Silenzio consigliato da Stefania Orlando, alla quale si è rivolta la concorrente: " Non dovevi dire a Tommaso di non dirlo ". Ma la Orlando si è difesa: " Non volevo gravarti anche di quella nomination ". Anche Zorzi ha voluto dire la sua per giustificare la sua nomination e il comportamento nei confronti della Ruta: " Non sono stati due giorni facili per noi... Nelle ultime settimane c'è stato un evidente distacco, abbiamo notato un atteggiamento da parte tua che non riuscivamo a capire. Tante volte credevo fosse frutto della stanchezza ".