Gf Vip, lite nella notte. Tommaso Zorzi minaccia di uscire. Dayane: "Ancora queste scenette?"

Notte di fuoco al Grande Fratello Vip. Dopo l'eliminazione di Maria Teresa Ruta, nella casa si è scatenata una vera e propria bagarre. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati accusati da Dayane, Giulia e Pierpaolo di essere i responsabili dell'uscita della Ruta e la lite è degenerata. Tra accuse e grida Tommaso, preso dalla rabbia, ha tentato di forzare la porta rossa per abbandonare il gioco. Solo l'intervento di Andrea Zelletta e Stefania Orlando ha impedito all'influencer di uscire dalla Casa ad un soffio dalla finale.

Che il rapporto tra Stefania, Tommaso e Maria Teresa Ruta si fosse incrinato lo si è capito nell'ultima settimana. Dayane aveva svelato alla Ruta della nomination di Zorzi e l'allontanamento tra i due è stato immediato. Le incomprensioni e i mancati chiarimenti non hanno fatto altro che separare Maria Teresa da Stefania e Tommaso. E il fatto che la showgirl, prima di abbandonare la casa, non abbia salutato proprio i due la dice lunga.

Subito dopo la diretta serale i vipponi si sono ritrovati in veranda. Dayane e Giulia hanno rimarcato come l'uscita di Maria Teresa fosse stata "forzata" da Tommy e Stefania e quest'ultima non ha retto, scoppiando in. Zorzi è entrato nella discussione per difendere l'amica e se stesso dalle accuse ed è scoppiata lacon i Prelemi e la modella brasiliana. Grida, accuse e sfottò sono degenerati e al culmine della lite Tommaso Zorzi ha perso le staffe ed è corso verso la porta rossa per uscire. Zelletta e la Orlando hanno fatto scudo per impedire all'influencer di auto eliminarsi, ma Tommaso è riuscito comunque ad aprire la prima porta che separa la casa dall'ingresso, dove si trova la porta rossa.