Gf Vip, Maria Teresa Ruta al veleno: "Cuccarini? Non la vorrei vedere nemmeno al supermercato"

Lorella Cuccarini torna protagonista del Gf Vip, suo malgrado. A distanza di molti mesi da quando Tommaso Zorzi l'ha menzionata per la prima volta all'interno del reality, scatenando non poche polemiche per i toni e i contenuti della sua critica, ora è Maria Teresa Ruta a chiamare il causa la professoressa di Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso, non con una connotazione positiva.

Il mercoledì sera il Gf Vip organizza un late show per i concorrenti condotto da Tommaso Zorzi, sempre più proiettato a un futuro televisivo. Sui social non mancano certo le critiche per il giovane influencer, che secondo alcuni " ci credevissima ", forse troppo, sentendosi già pronto per un one man show. Il Gf late show vede la partecipazione di tutti i concorrenti della Casa in vari ruoli ma è fuor di dubbio che a emergere sia principalmente Zorzi, tanto che sui social il format è stato ribattezzato Tz late show. Con in Casa conduttrici del calibro di Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, c'è chi avrebbe preferito la conduzione a rotazione. Ma il Gf per loro ha altri piani. Le due sciure della Casa tessono i fili della narrazione e regalano perle per chi le sa raccogliere.

Il primo appuntamento con il Gf late show è stato un successo e così il Grande Fratello ha deciso di replicare l'appuntamento con ancora più soluzioni per i concorrenti in gara e il pubblico a casa. È stata introdotta l'intervista al vippone eliminato, che ieri era Selvaggia Roma, ma anche nuovi giochi come il Gira la Ruta. Ancorata a una grande ruota, Maria Teresa Ruta è stata fatta girare in una sorta di obbligo o verità più scenografico. Il momento è stato condotto dall'immancabile Zorzi, che a un certo punto fa alla Ruta la domanda che nessuna donna o uomo di spettacolo vorrebbe mai che gli venisse rivolta: " Dimmi una collega con la quale hai litigato, che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato ".

Nel pieno dello spirito del gioco, Maria Teresa Ruta non si è tirata indietro. D'altronde ha dimostrato in più occasioni nel corso di questo Gf Vip di non aver problemi a fare nomi, per quanto scomodi (vedi Alba Parietti per Alain Delon e il pseudo flirt con Francesco Baccini). " Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante, ma non ci ho litigato... Perché sai, ho un buon carattere ", ha scherzato la Ruta a testa in giù, prima di sganciare la bomba: " La Cuccarini! ". Cosa penserà Lorella? Ma soprattutto, dobbiamo aspettarci di vederla venerdì sera in passerella nella Casa?