Gf Vip, la moglie difende Fausto Leali dopo la squalifica: "Ha sbagliato ma non è razzista"

Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. La produzione del reality di Canale5 non gli ha perdonato l'utilizzo della n-word e la sua è stata un'esclusione più simbolica che di merito. Palese l'imbarazzo e la mortificazione del cantante, che ha potuto assaporare l'esperienza del Grande Fratello per appena una settimana. Nei sette giorni che ha trascorso all'interno della Casa di Cinecittà, uno dei più grandi interpreti della musica italiana si è mostrato senza filtri e questo non gli è stato perdonato a causa di alcune affermazioni politicamente scorrette, che gli sono costate la squalifica. Fausto Leali ha accettato con rassegnazione la decisione del Grande Fratello ma ci ha tenuto a smarcarsi dall'etichetta di "razzista", che qualcuno ha cercato di attaccargli.

Il settimanale Chi in edicola domani ha raccolto in esclusiva le dichiarazioni di Germana Schena, moglie di Fausto Leali. " Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente ", ha affermato la donna, anche in riferimento all'altra affermazione che era costata un rimprovero a Leali da parte di Alfonso Signorini nella puntata di venerdì scorso. Fausto Leali, infatti, a poche ore dal suo ingresso in Casa si è addentrato in un discorso scivoloso sul duce, che ha scatenato la prima bufera mediatica su di lui. Ma se a quella è passato indenne, non è stato lo stesso la seconda volta forse anche per la presenza in Casa di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Il concorrente, italiano ma di origine ghanese, non ha gradito l'utilizzo della n-word da parte di Fausto Leali, benché ne abbia capito le intenzioni.