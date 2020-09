"Nero è il colore, negro è la razza", Leali accusato al Gf Vip: "Io non c'entro col razzismo"

La terza puntata del Grande Fratello Vip, la seconda del lunedì, deve affrontare lo spinoso caso di Fausto Leali. Il cantautore si sta mostrando senza filti all'interno della Casa e il suo comportamento, però, sta causando alcuni malumori sui social a causa di alcune sue esternazioni. Già venerdì scorso, infatti, il cantante è stato ripreso da Alfonso Signorini per alcune frasi relative a Benito Mussolini e al fascismo. In queste ore, però, il cantante si è addentrato in un altro discorso spinoso e ha apostrofato con la n-word il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, scatenando feroci polemiche all'esterno della Casa.

Se per il richiamo al fascismo, Fausto Leali è stato solamente ammonito, stavolta la produzione ha deciso di squalificare il concorrente. Essendo il Grande Fratello un programma popolare, con un pubblico spesso molto giovane, quindi sensibile, gli autori hanno deciso di allontanare dalla Casa il cantante, sia come gesto dimostrativo, sia per evitare in futuro ulteriori episodi di questo tipo. In una sola settimana, Fausto Leali ha toccato due temi sui quali gli italiani di oggi sono particolarmente suscettibili. Dure le parole di Alfonso Signorini contro il cantante. Il conduttore ha stigmatizzato il comportamento del concorrente e motivato la sua esclusione, senza però classificare Leali come fascista o razzista, come qualcuno sui social ha azzardato, ma etichettando le sue parole come "leggere". " Nero è il colore, negro è la razza ", ha detto Fausto Leali sabato sera, giustificando così il suo apostrofare Enock come "negro". Il cantante ha provato a spiegare il suo punto di vista, ragionando sul significato che quella parola, da sempre, ha nella lingua italiana e ricordando che lui stesso, diversi anni fa, ha composto una canzone dal titolo Angelo negro.