Gf Vip, via le mutande nella notte: raffica di insulti contro Amedeo Goria

I concorrenti del Gf Vip stanno iniziando a prendere confidenza gli uni con gli altri. Il primo gruppo è dentro da quasi una settimana e, al netto di qualche piccolo screzio, ancora non ci sono state grandi litigate. È l'idillio della prima settimana, quando ancora le dinamiche non si sono create e le varie fazioni sono in divenire. È probabile che già nella puntata di lunedì ci sarà la prima litigata ma intanto anche il pubblico dei social, in attesa di schierarsi per una o per l'altra parte, analizza la diretta (quasi) h24 del Grande Fratello e commenta i fatti salienti della giornata, spesso con polemica. E il materiale di certo non manca. L'ultimo a finire nel mirino dei social è Amedeo Goria per il suo atteggiamento con Ainett Stephens considerato inadeguato.

Il giornalista sportivo è stato al centro di una polemica nei giorni passati per il suo atteggiamento troppo piacione con la modella venezuelana naturalizzata italiana. Ma nella notte è successo qualcosa che ha scatenato l'ira degli utenti, di quelli ai quali Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata ha chiesto di essere meno bacchettoni e di godersi maggiormente il programma. Nell'assegnazione dei letti, Amedeo Goria è finito a dormire nel letto matrimoniale con Ainett Stephens. E fin qua nulla di eclatante. Al Grande Fratello, uomini e donne hanno sempre dormito nello stesso letto e il rispetto è sempre stato alla base di ogni condivisione.

Al momento di andare a dormire, mentre Ainett si intratteneva con Carmen Russo per un'ultima chiacchierata prima della notte, Amedeo Goria si è infilato sotto le coperte e, per infilarsi il pigiama, si è sfilato le mutande. La scena è stata ovviamente ripresa dalle telecamere e in quel momento la regia inquadava proprio la stanza da letto del giornalista sportivo. Ma mentre sua figlia Guenda Goria non ha visto nulla di sbagliato nel comportamento del padre, sui social si è scatenata la bufera, con raffiche di tweet contro Amedeo e, ça va sans dire, richieste di squalifica per Amedeo. Come in un tormentone che si ripete al primo episodio che esula da quella che sui social viene definita "normalità", gli utenti si sono scatenati nella speranza che domani la produzione si senta obbligata ad agire contro il concorrente.