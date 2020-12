Gf Vip, Natalia spiega il regalo ad Andrea: "Volevo farti rivivere momenti di me"

Il Natale nella Casa di Andrea Zelletta è stato diverso rispetto come se lo era immaginato. Nonostante la lontananza dalla famiglia, tutti i concorrenti hanno ricevuto un regalo da parte dei loro cari e anche per lui non è stato diverso. Il modello ha ricevuto un regalo particolare da parte della fidanzata, una boccetta di profumo da donna all'interno della scatola dentro la quale era contenuto l'anello regalato da Zelletta alla Paragoni. Il bigliettino è stato ancora più criptico del regalo in sé: " Buon Natale dalla tua ragazza, spero tu possa essere sereno in questo tuo Natale ".

Andrea Zelletta è apparso completamente smarrito davanti al regalo e nonostante le insistenze di Alfonso Signorini ha dimostrato di non avere la minima idea di cosa possa aver scatenato la reazione della sua fidanzata. Il conduttore ha ipotizzato che Natalia Paragoni possa essersi in qualche modo irrigidita per l'atteggiamento di Andrea con Sonia Lorenzini. I due sono spesso vicini nella Casa, anche perché tra loro esiste un rapporto antecedente al reality. Sonia e Natalia sono molto amiche e la Lorenzini è anche l'ex ragazza del migliore amico di Zelletta, quindi per loro appare improbabile che si sia potuta arrabbiare per la loro amicizia. " Non è Sonia ", ha esordito

" Mi dispiace averti rovinato il Natale. Ho sottovalutato la differenza di percezione. Voleva essere solo un modo per farti rivivere momenti di me. Il mio profumo, il mio elastico, la scatola del mio anello ", ha letto Natalia Paragoni da un foglietto che si è scritta in camerino prima di entrare nella glass room della Casa. La fidanzata di Zelletta ha, quindi, dissipato ogni dubbio, scusandosi con il fidanzato per aver creato quel fraintendimento in Andrea Zelletta. Ha rassicurato Andrea sul fatto che lei lo sostiene e lo sosterrà continuamente, anche se vederlo vicino ad altre ragazze, nella ricerca di un contatto fisico, la spaventa. " Mi ha dato fastidio sentire apprezzamenti ad altre ragazze che a me non ha mai fatto ", ha detto Natalia ad Andrea Zelletta. La Paragoni si è detta infastidita del fatto che Zelletta si lasci fare i massaggi da altre donne, che rivolga complimenti alle sue coinquiline.