Andrea Zelletta in crisi per il regalo di Natalia. Il web si scatena: "Ha scoperto del tradimento"

Un campioncino di profumo, un elastico per capelli e un enigmatico messaggio. Natale amaro per Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata Natalia Paragoni e da ore nella Casa si è scatenato il panico. Tutti a cercare di decifrare il dono inviato dalla ragazza e che ha gettato nello sconforto l'inquilino.

Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza

Nella giornata di Natale il Grande Fratello ha voluto sorprendere i concorrenti in gara facendo recapitare i regali e i messaggi dei loro familiari. Bigliettini di auguri, frasi di sostegno e regali che scaldano il cuore. Non sono mancate le risate e le lacrime, ma tra tutti il più deluso è stato sicuramente Andrea Zelletta . Il 26enne di Taranto non è riuscito a decifrare ilricevuto dalla fidanzata Natalia (un campioncino di profumo e un elastico per capelli) ed è rimasto amareggiato dalla freddezza del messaggio scrittogli da lei: "". L'ennesimo smacco ricevuto da Natalia, che non aveva partecipato neppure ai video messaggi di auguri trasmessi sul maxischermo della Casa alla vigilia.

Mentre Andrea è entrato in crisi (ipotizzando che lo strano comportamente di Natalia sia legato alla sua scelta di rimanere nella Casa fino a febbraio), a rumoreggiare è soprattutto il popolo dei social. Nelle ultime ore, infatti, il web si è scatenato in teorie e supposizioni. Se per molti Natalia avrebbe preso le distanze da tempo dal fidanzato per via di un tradimento (" Scusate ma forse abbiamo scoperto il motivo per il quale la sorpresa ad Andrea viene rimandata da tipo un mese?! "), per altri a spingere la Paragoni a fare lo strano regalo ad Andrea sarebbe stata una rivelazione fatta da Alfonso Signorini negli scorsi giorni.