Gf Vip, Pago contro Patrick e Montovoli: "Mi fate arrabbiare, siete contro la coppia"

Serena Enardu è uscita da meno di una settimana dal Grande Fratello ma è già pronta a tornare nella Casa. La fidanzata di Pago è voluta rientrare dalla porta rossa per avere un chiarimento con altri coinquilini ma non con il suo compagno, che stavolta non è direttamente interessato alle sue parole.

Alfonso Signorini ha fatto allontanare tutti i concorrenti tranne Patrick e Andrea Montovoli, che sono rimasti in salone. Sono loro i destinatari del messaggio di Serena Enardu, per alcuni discorsi che i due hanno fatto all'interno della Casa una volta che l'imprenditrice è stata eliminata.

Ai due concorrenti è stata mostrata una clip riassuntiva delle loro parole in settimana, commenti fatti anche con altri partecipanti al Grande Fratello tra i quali Antonio Zequila. Tra i commenti più pesanti fatti nella Casa, ci sono quelli che insinuano che la donna sia entrata in Casa solo per notorietà. Inoltre, anche Zequila ha messo in dubbio i sentimenti della ragazza che non sembra così innamorata di Pago e avrebbe in mano il pallino della relazione con il cantante. " Per Serena è una persona negativa, poi ognuno nella vita fa le sue scelte ", ha aggiunto Andrea Montovoli in uno dei suoi discorsi della settimana.

Al centro della discussione anche lo scontro tra Serena Enardu e Adriana Volpe, la lite per il salmone che ha tenuto banco per qualche giorno già una settimana fa. " E poi dicono a me che sono una mignotta ", ha detto Serena Enardu verso Adriana Volpe, che non ha lasciato correre e ha risposto a tono all'imprenditrice: " Della mignotta lo dai a qualcun altro e non a me ." In riferimento a questo, Patrick in confessionale avrebbe fatto un commento non gradito alla Enardu: " Non accetto la predica da parte di chi ha reso Pago cornuto. " Entrata nella Casa, Serena ha ribadito ancora una volta di non aver mai messo le corna al suo fidanzato e che la situazione con Alessandro Graziani si è creata quando lei era ormai single. La fidanzata di Pago ha spiegato il suo punto di vista, raccontando le sue sensazioni da quando è entrata: " Sono entrata dopo tanto tempo rispetto a voi, per me è stato molto difficile. Nessuno di voi due è mai venuto a chiedermi un punto di vista. Quando sono entrata qui, Pago mi ha parlato di tante persone con le quali aveva fatto un bel percorso, poi sono arrivata io e non è stato un ingresso facile. Ho vissuto il vostro atteggiamento inquisitorio, c'era un forte pregiudizio. "