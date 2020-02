Gf Vip, è scontro tra Pago e Andrea Montovoli

L'ultima puntata di Gf Vip ha lasciato molti strascichi che nelle ore successive sono diventati dei veri e propri scontri a distanza: Pago si è detto molto deluso dal cambiamento di atteggiamento di Andrea Montovoli che, a sua volta, ha invitato il cantante ad assumersi le proprie responsabilità.

Per quanto prevista da molti, l'eliminazione di Serena Enardu ha profondamente scosso Pago, che ha potuto riflettere sul suo percorso all'interno della casa del Gf Vip e sui suoi rapporti con i coinquilini. A deludere particolarmente il cantante sardo è stato il cambiamento di atteggiamento di Andrea Montovoli: "Da quando è entrata Serena, Andrea è totalmente cambiato con me. Può provare un’antipatia per la mia ragazza ma perché critica me?".

Pago è molto amareggiato perché credeva che il rapporto con Montovoli fosse più solido: "Mi dispiace perché Andrea è uno dei pochi sui quali contavo qua dentro. Non gli chiedo più neanche di pedalare per farmi fare la doccia". Il cantante ritiene che ad incrinare la loro amicizia sia stata la reazione dell'attore alla nomination della Enardu: "Serena l’ha nominato ma io cosa c’entro?". "Si è alleato contro di me e si è messo in coppia con Patrick! C’è Antonella che sta male da ore", ha aggiunto riferendosi agli scontri delle ultime ore.

Il ragionamento di Pago trova il consenso di Clizia Incorvaia, che allarga il discorso a molti concorrenti del Gf Vip: "Quello che è incomprensibile è che abbiano giudicato te, in base a quello che provavano per Serena. Prima ti adoravano tutti e adesso peste corna". Nella discussione interviene anche la nuova arrivata Teresanna Pugliese, che ne approfitta per lanciare una frecciatina: "Forse il gruppo aveva più piacere a stare con te, invece che con lei". Pago non sembra curarsi di questi giudizi e ribadisce la necessità del chiarimento con la sua fidanzata: "Ma io avevo bisogno di appartarmi con Serena. Dovevamo parlare!”.

Poche ore dopo, nello scontro a distanza, interviene anche il diretto interessato, Andrea Montovoli, che ribadisce e giustifica il suo cambiamento nei confronti di Pago: "Ha perso il suo percorso e a un certo punto deve assumersi le sua responsabilità". L'attore rimprovera al cantante di aver perso la concentrazione sul Gf Vip nel momento in cui Serena è entrata nella Casa, ed è cosciente del fatto che Pago ce l'abbia con lui: "Spero che mi venga a parlare, se vuole un confronto sono qua". "Dovrebbe dire 'Scusatemi se mi sono fatto i fatti miei per tre settimane'", aggiunge pungente Montovoli.

