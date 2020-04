Gf Vip, Paola Di Benedetto punge Fernanda Lessa: "Se parli dei miei tre chili, il tuo percorso è stato triste"

Una settimana fa, nel silenzio del piazzale antistante il palastudio che da tanti anni ospita le dirette del Grande Fratello, è stata proclamata la vittoria di Paola Di Benedetto. La modella si è giocata fino all'ultimo il titolo con Paolo Ciavarro, del quale sembra non abbia un'altissima opinione, almeno a giudicare dalle parole spese nell'intervista al settimanale Chi. Una finale sottotono per la quarta edizione della versione Vip, che non ha però tolto valore alla vittoria di Paola Di Benedetto, nonostante qualcuno dei suoi ex coinqulini abbia insinuato che dietro il suo trionfo possa esserci la forte influenza del suo fidanzato.

Paola Di Benedetto si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe con la sua vittoria, una sorta di riscatto morale contro chi l'ha sempre tacciata di essere una persona impalpabile: " Uno dei miei obiettivi al Gf Vip era sfatare il mito della 'bella che non balla' o della 'bella statuina. " Missione compiuta per l'ex Madre Natura, che proprio su questo argomento ha spesso discusso nella Casa con Fabio Testi e Antonio Zequila, due noti Don Giovanni d'antan, che in certe occasioni non hanno apprezzato il comportamento della Di Benedetto. Se con Zequila, però, i rapporti non si sono ricuciti, con Fabio Testi la ragazza è riuscita a trovare un nuovo inizio, grazie alla saggezza dell'attore. Certo, forse qualcuno degli uomini nella Casa sperava di riuscire a conquistarla, ma la bella Paola durante il reality si è scoperta ancora più innamorata del suo Federico Rossi: " Per me è stata una grande prova stare lontano da lui. In tre mesi può accadere di tutto, anche di pensare che non sei innamorato. Il mio timore era quello di stare bene senza di lui, invece mi rendevo conto che più passava il tempo e più il mio sentimento cresceva. Il Gf Vip è stato una conferma che il nostro rapporto è vivo e lo sarà a lungo. "

Bella, intelligente, innamorata e anche spigliata: Paola Di Benedetto ha mostrato tutta se stessa nella Casa e questo l'ha fatta litigare con alcuni suoi compagni di avventura, come quando è intervenuta nella discussione tra Antonio Zequila e Sara Soldati. " Ci si annoia, io non capisco chi riesce a stare zitto e a fare il comodino per tre mesi ", ha affermato durante l'intervista a Chi, con un chiaro riferimento ad alcuni suoi ex coinquilini. Al giornalista che le ha chiesto chi, secondo lei, non ha preso posizione e non ha espresso la sua opinione all'interno del gioco, Paola Di Benedetto non si è fatta problemi a fare nomi e cognomi: " Mi sarebbe piaciuto che Andrea Denver, che per me è come un fratello, prendesse una posizione, giusto per far capire di che pasta è fatto. Anche a Paolo ho detto che mi sarebbe piaciuto vederlo prendere una posizione, invece non l'ho mai sentito. "