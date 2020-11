Gf Vip, Paolo Brosio perde il controllo: "Se le vedo così mi tocco"

L'ingresso di Paolo Brosio ha sconvolto le dinamiche e gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è entrato da meno di una settimana ma sono già diversi i passi falsi e i comportamenti poco adeguati. Gli altri concorrenti hanno rapidamente capito quali sono i punti deboli di Paolo Brosio e così, poche ore fa, si sono divertiti con uno scherzo hot, che ha portato il giornalista all'ennesimo scivolone. Non bastavano gli Ave Maria pronunciati e gran voce come fossero un coro da stadio, le rivelazioni (vietate) sui nuovi ingressi, le tesi complottiste sul coronavirus e quell'intercalare toscano che da casa, a molti, è sembrato quasi una bestemmia. Per Paolo Brosio è arrivata anche la gaffe a sfondo sessuale.

Il soprannome di " lumacone " gliel'ha affibbiato la contessa Patrizia De Blanck poche ore dopo il suo ingresso nella Casa. Il giornalista, infatti, sembra essere molto interessato alle giovani ragazze e pare cerchi qualunque scusa per trascorrere del tempo con loro, taltolta con battute maliziose. Non si tira indietro quando c'è da parlare di sesso e questo comportamento l'hanno notato anche i telespettatori, che hanno dimostrato di non gradire affatto il suo atteggiamento, trovando più che azzeccato il soprannome dato dalla contessa. " Brosio che quando il mondo non mi vuol più mi rivolgo a buon Gesù = faccio il lumacone con tutte, poi dico la preghierina e sto a posto ", scrive una ragazza su Twitter. I concorrenti hanno percepito questo lato naif del carattere di Paolo Brosio e allora hanno organizzato uno scherzo ad hoc, fingendo che Adua Del Vesco e Dayane Mello stessero facendo sesso nella stanza della lavatrice. Il tutto, ovviamente, con le tende leggermente scostate in modo tale che da fuori si potesse intravedere cosa stesse accadendo all'esterno.