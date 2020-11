"Sono single, non posso guardare un c...?". Pretelli provoca la Gregoraci

Cosa c'è davvero tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Nulla, stando a quanto ha sempre dichiarato la showgirl calabrese. I due sono amici, tra loro c'è un rapporto di stima profonda e anche un bel feeling, ma la Gregoraci ha sempre detto che con il modello non potrà esserci nulla di più. Lui più volte si è detto innamorato, fin da settembre gran parte delle puntate del Grande Fratello Vip hanno parlato del sentimento che col tempo è cresciuto in Pretelli ma anche dei paletti posti da Elisabetta Gregoraci. Ora, però, gli equilibri stanno cambiando. L'ingresso di Giulia Salemi ha scatenato la gelosia della Gregoraci, perché Pretelli sembra aver sviluppato un interesse nei confronti della modella italo-persiana.

L'ultima discussione è accaduta qualche ora fa, quando Elisabetta Gregoraci ha ripreso Pierpaolo Pretelli che secondo lei sarebbe troppo coinvolto da Giulia Salemi. Anche altri inquilini della Casa sembrano aver notato il cambiamento del modello, che con l'ingresso dell'influencer avrebbe riacquistato vigore. La Gregoraci, però, non ci sta e lo fa notare a Pretelli, che con la verve ritrovata le risponde in modo secco: " Con Giulia non c’è niente ma anche se fosse, io e te siamo solo amici, o sbaglio? ". Parole nette di Pierpaolo, che innervosiscono ancora di più la showgirl calabrese e fanno montare la gelosia dentro di lei. Una rabbia che esplode durante la notte, quando la Gregoraci torna sull'argomento, trovando però ancora un Pretelli fermo sulle sue posizioni: " Ma se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un culo o no? ".