Gf Vip, il retroscena: "Ecco chi è il concorrente gay che entrerà"

Chi è il misterioso concorrente gay che varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip? Dopo quello di Dagospia, un nuovo mistero tiene banco sul web e per molti la soluzione all'enigma sarebbe già scritta. Il nome sarebbe quello di Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, già apprezzato dai telespettatori di Canale 5 nel 2018.

La bomba sganciata da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta social di "Casa Chi" ha aperto nuovi scenari al Gf Vip. L'annuncio di nuovi ingressi - uno tra tutti chiesto a gran voce da Zorzi - sta tenendo banco sui social e non solo. Nelle ultime ore il nome di Sona si fa sempre più insistente e gli indizi su una sua possibile partecipazione al reality ci sarebbero tutti. A partire dal retroscena raccontato dal fotoreporter Alan Fiordelmondo a Barbara d'Urso nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5. Claudio Sona avrebbe dovuto fare parte del cast originale. L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi era uno dei papabili concorrenti della quinta edizione del Gf Vip, provinato e pronto a varcare la porta rossa già lo scorso 8 settembre. " Si tratta di un personaggio che sarebbe dovuto entrare nella Casa col cast originario ", ha confessato il paparazzo alla d'Urso.

Il nome di Claudio Sona sembra essere il più papabile anche per una serie di indizi che lo vorrebbero vicino a Tommaso Zorzi ben prima dell'ingresso nella Casa dell'influencer. " Si sta aprendo l'ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay - ha raccontato Fiordelmondo a Pomeriggio 5 - che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia ".

Gli indizi forniti dal fotoreport a Barbara d'Urso porterebbero tutti verso Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne. La sua storia con il corteggiatore Mario Serpa, durata alcuni mesi dopo l'uscita del programma, lo aveva fatto apprezzare dal pubblico televisivo. Il popolo del web sembra concordare sul suo nome, ma la certezza ci sarà solo tra qualche settimana quando Alfonso Signorini rivelerà l'identità del nuovo vip.