Lacrime, scenate hot e tradimenti: la metamorfosi di Rosalinda/Adua

Sono passati poco più di cinque mesi dall'ingresso di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, nella casa del Grande Fratello Vip. Oltre centosessanta giorni di "reclusione" che l'hanno vista compiere una vera e propria trasformazione che, nel bene o nel male, è sotto gli occhi di tutti, coinquilini e telespettatori.

Dagli scheletri nell'armadio della sua carriera da attrice, al finto fidanzamento con Massimiliano Morra. Dall'amore sbandierato per il fidanzato Giuliano (che l'aveva "salvata" nel periodo più buio della sua vita) alle effusioni con Dayane Mello, fino al recente avvicinamento ad Andrea Zenga. Una vita racchiusa in un programma che però fa storcere il naso per i continui cambi di rotta, che disorientano e che hanno fatto pensare che la sua sia più un'interpretazione da attrice che realtà.

L'ultima "fase" di questa metamorfosi - cominciata lo scorso 8 settembre - vede protagonista Andrea Zenga. Rosalinda e Zenga si sono dichiarati reciprocamente nelle scorse ore e dopo un primo timido avvicinamento, lunedì - dopo la diretta serale - i due hanno trascorso la notte insieme tra baci, carezze ed effusioni. Rosalinda sembra aver definitivamente dimenticato Giuliano che, per contro, incredulo dell'atteggiamento della fidanzata, ha preso provvedimenti, diffidando lei e il programma. Dove finisce Adua e dove entra in scena Rosalinda?

Sembrano lontani anni luce i giorni in cui l'attrice Adua del Vesco varcava la porta rossa del Grande Fratello e piangeva per il male che Massimiliano Morra, suo ex e concorrente del reality, le aveva fatto durante la loro relazione. Peccato che poi si sia scoperto che la loro era una storia finta - come quella con Gabriel Garko - dettata da esigenze lavorative e che il tutto sia finito in una nuvola di fumo. Nel suo cuore c'era solo Giuliano, lo storico fidanzato, che l'aveva aiutata a superare uno dei momenti più tristi e cupi della sua vita. Lo stesso compagno dimenticato, poche settimane dopo, quando l'amicizia con Dayane Mello cresceva sempre di più tra baci saffici e confidenze intime. Le lacrime versate dall'attrice, tante e per tutti, fino all'ennesimo cambio di rotta: il sentimento verso Andrea Zenga, ultimo concorrente entrato nella casa del Grande Fratello Vip. L'approccio timido di chi teme di ferire i sentimenti dell'uomo che l'aspetta fuori (e al quale lei aveva detto "fidati di me") e il repentino ripensamento, con tanto di baci ed effusioni, senza nemmeno attendere un confronto a telecamere spente. Mancano ancora due settimane alla fine del reality. Ci sarà spazio per nuovi ripensamenti e nuovi capitoli?