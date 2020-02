Gf Vip, è Sara Soldati una delle nuove concorrenti?

Il Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini sembra riservare una sorpresa dietro l'altra. È trascorso poco più di un mese dall'ingresso dei vip nella Casa di Cinecittà ma le dinamiche create al suo interno e il raddoppio delle puntate hanno fatto sì che il reality entrasse nel vivo con molta rapidità. Questo ha causato numerose defezioni in poco più di 4 settimane, due per abbandono e una per squalifica, che il Grande Fratello ha deciso di rimpiazzare con nuovi ingressi durante la puntata di questa sera. Tra i nomi fatti per le new entry, tutte donne, ci sono Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti ma, soprattutto, Sara Soldati.

La prima è un'ex protagonista di Uomini e Donne, una delle più amate dal pubblico a casa, la seconda è una delle storiche conduttrici Rai e Mediaset, mentre la terza è una modella non particolarmente conosciuta ma molto intrigante, che promette di mettere molto pepe nella Casa. I nomi fatti sono per lo più frutto di supposizioni e indiscrezioni, quel che è certo è che nella puntata di oggi ci saranno nuovi ingressi, dei quali la produzione non ha voluto rivelare l'identità. Tra i nomi emersi, quello di Sara Soldati è uno di quelli che ha maggiormente attirato l'attenzione del popolo del web, dove il suo possibile ingresso ha scatenato molto clamore, soprattutto per la sua avvenenza. Va specificato che le tre donne si contenderanno l'ingresso nella Casa, perché non sarà possibile l'ingresso di tutte e tre.

Sara Soldati è nota alle cronache rosa per essere stata paparazzata qualche mese fa in compagnia di Thibaut Courtois, portiere belga attualmente in forze al Real Madrid. A colpire di lei, nemmeno a dirlo, le curve stratosferiche sfoggiate con striminziti bikini che ne hanno sottolineato le forme durante le giornate di mare nella splendida cornice di Ibiza. Nessuna certezza, nessuna conferma di un possibile flirt tra loro, tanto che pare che Sara Soldati sia attualmente single. Sui social non trapela nulla della sua vita privata, eppure la ragazza ha un ottimo seguito ed è piuttosto conosciuta nell'ambiente del web, dove le sue foto sono sempre molto apprezzate e condivise. Ha poco più di 20 anni, lavora come modella e influencer, e il suo fascino ha ammaliato ben 120 mila seguaci.

Non è certamente una delle modelle più seguite di Instagram, dove alcune sue colleghe superano abbondantemente quota 1 milione, ma i suoi sono comunque numeri importanti, che potrebbero crescere ancora di più con un possibile ingresso al Grande Fratello. Riuscirà a farsi conoscere dal grande pubblico?