Gf Vip, Serena prende in giro Pago con Licia “Hai messo like alle mie foto in reggiseno"

Durante la diretta di lunedì sera ha fatto molto discutere la discussione tra Pago e Serena, causata dalla rivelazione del fratello del cantante di alcuni like messi dalla donna al tentatore di Temptation Island. I discorsi successivi tra Pago e Serena hanno fatto emergere una profonda gelosia nel cantante, che ha addirittura messo in dubbio il rapporto tra Serena Enardu e Licia Nunez, che in un momento di confidenze si sono prese gioco di Pago.

Nonostante il cantante abbia cercato di smorzare i toni, chiedendo scusa a Serena per la scenata fatta davanti a tutti, la sua irritazione per il gesto della sua compagna era palese. Il tentatore al quale Serena ha messo il like è quello al quale la donna si è avvicinata durante le riprese di Temptation Island Vip e che, secondo Pago, sarebbe all'origine della rottura con la donna. Lo scatto incriminato è un posato a torso nudo di Alessandro graziani, nel quale il ragazzo mette in mostra il fisico asciutto e palestrato. L'apprezzamento di Serena risale a pochi giorni prima del suo ingresso nella casa e forse anche questo ha contribuito ad accrescere il malessere di Pago.

Nelle ore successive, dopo le scuse pubbliche del cantante, i due hanno avuto modo di chiarirsi e di parlare a lungo ma sembra che ormai la gelosia di Pago sia stata scatenata. Il cantante sardo ha dimostrato un forte senso del possesso nei confronti di Serena Enardu, tanto da chiedere alla donna di non avvicinarsi a Licia Nunez. È nota a tutti l'omosessualità della bionda attrice pugliese, che nella casa è una delle poche ad aver stretto un legame con Serena. Questo avvicinamento non piace a Pago, che pensa che l'attrice potrebbe avere un secondo fine dalla vicinanza con Serena. La donna ha cercato di rassicurare il cantante, spiegandogli che tra loro c'è solo un'intesa amicale ma questa tesi non convince Pago, secondo il quale Licia potrebbe provarci con Serena. Per questo motivo il cantante avrebbe chiesto alla sua fidanzata di allontanarsi dall'attrice, scatenando l'ira del pubblico a casa. Da molti, le sue parole sono state lette in senso omofobo nei confronti di Licia ed è infuriata la polemica, che ha coinvolto anche due personaggi di spicco del mondo LGBT, Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria.