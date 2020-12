Gf Vip, volano stracci tra la Ruta e la De Grenet: "Si sente defraudata del ruolo di governante"

Tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet non scorre buon sangue. Maria Teresa Ruta si è sentita minacciata dalla presenza di Samantha De Grenet in Casa, che secondo lei è entrata per rubarle il posto. Il modo di fare della showgirl ha infastidito la bionda conduttrice, che fin da settembre si è ritagliata il suo spazio nel reality, un ruolo preciso che ora potrebbe essere messo in pericolo. Lo scontro tra le due è nato da quando la De Grenet è entrata e ha lasciato intendere che la Casa non è pulita, offendendo la Ruta che fin da quando è arrivata si è impegnata per tenere tutto in ordine. C'è stata poi la questione Nardi, che per Samantha De Grenet non sarebbe stato squalificato se anche la Ruta lo avesse frenato nelle sue esternazioni.

" Nel momento in cui sono entrata ho lasciato da parte l'opinione che mi ero fatta fuori. Ci sono stati due scontri che mi hanno lasciato il dubbio o, meglio, mi hanno confermato quanto pensato ", ha detto la De Grenet, sostenendo che Maria Teresa Ruta non parli mai in faccia ma aspetti la diretta per tirare fuori i discorsi. La De Grenet ha accusato la Ruta di dire bugie ma la conduttrice ha continuato a sostenere di aver sentito frasi poco eleganti nei confronti suoi e di tutti gli altri concorrenti che vivono il Grande Fratello dall'inizio. Samantha De Grenet ha posto un dubbio sull'autenticità delle lacrime di Maria Teresa, che in confessionale si è più volte sfogata per l'atteggiamento della showgirl.