Ghali su Tale e Quale Show: "Non ho riso. Non c'era bisogno..."

L'imitazione di Sergio Muniz a Tale e quale show non è piaciuta al cantante "originale". Il rapper Ghali non ha gradito come l'attore spagnolo è stato truccato per assomigliare il più possibile a lui e sui social è sbottato. " Non c'era bisogno di scurire il viso ", ha esordito Ghali in un video social mentre si mostra intento a seguire lo show di Rai Uno. Poi l'affondo: " La blackface è umiliante ".

Nell'ultima puntata di Tale e Quale show Sergio Muniz ha vestito i panni del rapper Ghali interpretando il famoso brano "Good Times". Sul palco l'attore spagnolo si è presentato con un look stravagante, tipico del rapper, con lunghi dread colorati e il volto scurito. Proprio quest'ultimo particolare ha scatenato la rabbia di Ghali, che da casa ha seguito tutta l'esibizione per poi commentarla attraverso il suo profilo Instagram.

Non c'è bisogno di fare il blackface per imitare me o altri artisti

Potrete dire che esagero, che mi devo fare una risata e che non si vuole offendere nessuno, lo capisco. Ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna per forza essere cattivi o guidati dall'odio. Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del blackface va oltre un semplice make-up, trucco o travestimento

È la seconda volta che mi emulate in questo modo, dipingendo la faccia oltre a far commenti usando luoghi comuni e paragoni suo aspetto fisico e bellezza. Non mi sono offeso, davvero. Ma nemmeno ho riso. Bastava l'auto-tune ed un bel look

- ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram Ghali -". A far indispettire il rapper è stata la scelta dei make up artisti di scurire il volto di Muniz per farlo sembrare più simile a Ghali. Un dettaglio che ha mandato su tutte le furie Ghali, che si è scagliato contro il programma: "".