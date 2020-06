Già finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? ​Lei: "Ho bisogno di tempo"

" Dureranno da Natale a Santo Stefano ", così aveva profetizzato un utente sul profilo Instagram di Uomini e Donne sotto il post dedicato alla scelta di Giovanna Abate. E anche se non siamo a Natale - ma bensì in piena estate - quelle parole sembrano essersi concretizzate. Secondo i rumors Giovanna e Sammy si sarebbero lasciati, a poco più di due settimane dalla scelta televisiva.



" Incompatibilità caratteriale " riportano alcuni siti di gossip. Sarebbe questa la motivazione della fine della relazione tra l'ex tronista romana e Sammy Hassan, vocalist e modello capitolino di 34 anni. I due avevano scelto di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi poche settimane fa. L'imprenditrice romana aveva scelto Sammy, rifiutando il corteggiamento di Davide Basolo, conosciuto durante la quarantena nella versione via chat di Uomini e Donne. Il pubblico non aveva però mai gradito Hassan, per molti interessato più alla visibilità che alla bella Abate. Usciti dal dating show, però, la conoscenza tra Sammy e Giovanna avrebbe amplificato le differenze caratteriali tra i due.



Dopo le prime foto iniziate a circolare sui social e sul web il gossip si è scatenato. Giovanna sempre più vicina alle sue amiche e proiettata al lavoro, Sammy sempre più spesso pizzicato con bellissime ragazze nelle serate mondane nei locali romani. A confermare che qualcosa di fosse incrinato tra loro, la stessa Giovanna che - dopo l'insistenza dei fan - ha svelato il momento di confusione che sta vivendo: " Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente... Ho bisogno di tempo ".



Giovanna Abate ha chiesto tempo ai suoi sostenitori per fare chiarezza sui suoi reali sentimenti verso il modello, con il quale il feeling in trasmissione sembrava speciale. A dare un ulteriore indizio sul difficile momento che la coppia starebbe attraversando, la risposta della 24enne a un commento di una fan sotto un suo post Instagram. L'utente scrive: " Sei una delle rarissime ragazze bellissime senza esser rifatta. Però cerca di essere sincera con chi ti segue e basta coprire certa gentaglia ". Parole "avallate" dall'ex tronista con un cuoricino, a confermare che anche il suo giudizio sull'ex corteggiatore non sarebbe dei più positivi.