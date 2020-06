Uomini e Donne, Sammy Hassan dice "no" a Giovanna Abate. Poi il colpo di scena

Colpo di scena nell'ultima puntata dedicata alla scelta di Giovanna Abate. Dopo aver detto addio a Davide Basolo, la tronista ha chiamato in studio Sammy Hassan per comunicargli la sua scelta, ma il corteggiatore ha messo in scena un vero e proprio colpo di teatro. Prima ha rifilato un bel "no" a Giovanna poi, dopo aver lasciato lo studio, le ha inviato un tenero video messaggio trasformando il suo rifiuto in un "sì".

Alla fine le indiscrezioni si sono rivelate veritiere: Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan, ma quest'ultimo ha fatto decisamente sudare il suo sì alla bella tronista romana, lasciandola sulle spine fino alla fine della puntata. La Abate ha chiamato in studio per primo Davide, per confermargli che non era la sua scelta, poi è stata la volta di Sammy. Nonostante i suoi dubbi la 24enne di Roma ha deciso di seguire il suo cuore, confessando al vocalist romano di esser profondamente coinvolta. La risposta di Sammy, però, non è stata quella tanto desiderata e con il suo "no" ha scatenato l'ira di Giovanna, che gli ha dato del falso. Una parola che ha spinto il corteggiatore ad abbandonare lo studio televisivo di Uomini e Donne, mentre la tronista gli lanciava dietro una piccola busta di plastica.