Magalli lascia I fatti vostri: "Mi devo disintossicare"

Era nell'aria ma la conferma è arrivata da poco. Giancarlo Magalli lascia I fatti vostri dopo trent'anni di conduzione. L'indiscrezione era trapelata alcuni settimane fa, quando si vociferava che a prendere il suo posto sarebbe stato Salvo Sottile, co-conduttore dallo scorso settembre 2020. Oggi però a mettere la parola fine, in tutti i sensi, alle chiacchiere è Magalli.

Le prime indiscrezioni su un suo presunto addio erano iniziate a circolare a marzo, poi il tapiro di Striscia la notizia e infine la conferma. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, Giancarlo Magalli ha svelato che il prossimo sarà il suo ultimo anno alla guida del celebre programma, che esordì su Rai Due nel 1990. Il presentatore ha svelato che sarà in onda da settembre 2021 con le nuove puntate, ma che vorrebbe terminare l'esperienza con la fine dell'anno, passando il testimone a un altro presentatore con l'inizio del 2022. " Per quattro mesi uno ce la fa - ha raccontato Magalli a Nuovo Tv - ma otto sono propri tanti. Mi piacerebbe condurlo sino a Natale, anche se già mi si sovrapporrebbero i due programmi. Mi devo disintossicare ". Chi lo sostituità non è ancora chiato, ma in molti puntano sull'ultimo arrivato nella squadra, Salvo Sottile.

Mi ha lasciato lei, certo, sono sempre le mie partner tv a lasciarmi

Il presentatore, che nelle scorse settimane aveva ricevuto anche un tapiro d'Oro per il suo addio a I fatti vostri - non lascerà però Rai Due. I vertici della rete hanno deciso di affidargli la conduzione di un nuovo gioco a quiz pomeridiano, che dovrebbe andare in onda da lunedì a venerdì a partire dal prossimo settembre. Intanto, tra le ultime novità, è sicuro anche l'addio dialla co-conduzione de I fatti vostri. La ballerina aveva esordito alla guida del programma al fianco di Magalli e Sottile lo scorso settembre, ma dopo solo un anno ha deciso di lasciare. L'addio - nonostante i rumor - non è dovuto ai rapporti con Giancarlo Magalli, celebre per i suoi dissapori con le co-conduttrici passate dagli studi di Rai Due. E Magalli su Nuovo TV ha scherzato: "".

Come già era successo con Adriana Volpe e Roberta Morise, un altro volto femminile lascia il programma. La scelta dell'ex protagonista di Ballando con le stelle è stata quella di dedicarsi esclusivamente alla conduzione del programma Domani è domenica.