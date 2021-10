"Sei una vecchia volpe", "Cambia animale": imbarazzo in tv

Finirà mai la diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe? Lecito chiederselo visti gli ultimi sviluppi nella querelle che li vede contrapposti da anni. Dopo il selfie provocatorio del conduttore con Sonia Bruganelli, l'ultima battuta che Magalli si è lasciato scappare durante l'ospitata a Citofonare Rai2 promette di aizzare nuovamente Adriana Volpe.

In attesa di rivedere Giancarlo Magalli alla conduzione di un nuovo programma, dopo l'addio a I fatti vostri, il conduttore è tornato su Rai Due come ospite di Simona Ventura e Paola Perego nella trasmissione di rete della domenica pomeriggio. Tra siparietti e scherzi con il pubblico e le padrone di casa, Magalli ha catturato la scena intrattenendo gli spettatori. Con il suo racconto il presentatore ha ripercoso le tappe della sua carriera, senza dimenticare la decennale conduzione del programma I fatti vostri. Ma pur non avendo fatto alcun riferimento ai difficili trascorsi di quel periodo con Adriana Volpe è stato inevitabile per gli spettatori ricordare le recenti polemiche, che lo hanno visto protagonista dei gossip.

Nelle ultime settimane, infatti, Magalli è finito al centro dell'ennesima disputa con Adriana Volpe per colpa di una foto scattata con la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Lo scatto è stato visto dalla Volpe come una vera e propria provocazione nei suoi confronti e ha fatto scoppiare la lite con il conduttore e l'opinionista del Grande fratello vip. Magalli ha più volte detto di essere in pace con se stesso per quanto accaduto in passato con l'ex collega, ma questo non lo ha mai trattenuto dallo sferrare qualche frecciatina qua e là quando l'occasione si è presentata.