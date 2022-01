"Stiamo lavando il sangue...". E scoppia la bufera

Gianluca Vacchi è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso in un video caricato nelle storie della sua pagina Instagram alcune ore fa. A fare esplodere l'ennesima polemica, però, non è il suo contagio quanto le cure a cui si sta sottoponendo negli Stati Uniti.

L'imprenditore e influencer è volato a Miami per festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme alla compagna, Sharon Fonseca, e a sua figlia Jerusalema. Negli scorsi giorni Gianluca Vacchi aveva condiviso sul suo account foto e video insieme alla sua famiglia. Momenti di relax e festa nei quali, però, sarebbe avvenuto il contagio. Subito dopo San Silvestro Vacchi è sparito dai social e quando è riapparso ha annunciato di essere positivo al virus.

" Covid giorno 4 ", ha esordito l'imprenditore su Instagram mostrandosi con il volto stanco in compagnia di un'infermiera. Il suo video, oltre a ricevere migliaia di visualizzazioni, ha ricevuto anche molte critiche per non avere rispettato l'isolamento al quale si dovrebbe sottoporre vista la sua positività. Nel filmato - pubblicato in versione integrale sul sito di Dagospia - insieme a lui, invece, si vede una giovane infermiera (taggata dall'imprenditore) intenta a preparargli una trasfusione di sangue.

" Stiamo lavando e pulendo il mio sangue per recuperare più velocemente e meglio ", ha raccontato Vacchi con voce affaticata, mentre nel video l'infermiera spiega di avere aggiunto ozono e ossigeno alla sacca di sangue, prima di procedere con quella che sembra essere una autoemotreasfusione. Una pratica che consiste nell'iniettare al paziente per via endovenosa il sangue tolto in precedenza dopo averlo ossigenato e ozonizzato. Una procedura che negli Stati Uniti sembra essere molto utilizzata dalle star positive al coronavirus.

L'ennesima polemica a carico di Gianluca Vacchi, che già lo scorso maggio era finito al centro delle critiche per essere volato a Belgrado per ricevere la prima dose di vaccino. Anche in quell'occasione il 53enne, con un seguito da 21 milioni di follower su Instagram, aveva documentato il volo in jet privato alla volta della Serbia, ringraziando le autorità locali per avergli concesso il diritto di sottoporsi alla vaccinazione nel loro paese. La "fuga" aveva attirato le critiche di numerosi utenti, le stesse che si stanno scatenando nelle ultime ore per via del mancato isolamento e dell'inusuale terapia.