Onestini balla e canta al supermercato. In rete viene massacrato (d'insulti)

Non c’è pace per Gianmarco Onestini: dopo la fine della relazione con Adara Molinero a causa di un presunto tradimento, il giovane bolognese finisce nella bufera per un video postato sui social.

Rientrato in Italia dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti tra la ex fidanzata, conosciuta nella casa del Gran Hermano Vip, e un volto noto della tv iberica, Gianmarco ha preso il primo volo utile e ha riabbracciato la sua famiglia. In piena emergenza coronavirus, dunque, si è dovuto adattare alle restrizioni imposte dal governo italiano, ma uno dei suoi ultimi video pubblicati su Instagram ha scatenato la polemica della rete.

Con tanto di mascherina abbinata al cappellino verde, occhiali da sole neri e senza guanti, Onestini si è recato al supermercato per fare la spesa. Ma, proprio mentre si accingeva a scegliere il pacco di biscotti migliore, ha deciso di farsi immortalare da chi lo accompagnava in un balletto. Il video, orgogliosamente postato da lui sui social, non ha suscitato la reazione che – forse – Gianmarco si aspettava.

Quelle immagini sono state considerate da molti inappropriate e fuori luogo, soprattutto perché quei passetti di danza improvvisati al momento non sono stati fatti a casa sua, ma in un supermercato e, per questo motivo, non hanno fatto altro che allungare la fila di persone che, pazientemente, attendevano il proprio turno per entrare.

Il video di Gianmarco Onestini che balla tra gli scaffali del supermercato incurante della gente che aspettava fuori ha fatto il giro della rete. Lui è finito nella bufera e contro questo atteggiamento si è scagliata anche una sua ex coinquilina nella casa del Grande Fratello.

Valentina Vignali, che con lui ha condiviso il percorso tra le mura di Cinecittà, ha commentato senza mezzi termini il comportamento di Onestini facendosi portavoce di quanto sostenuto da gran parte degli utenti del web che hanno visto quelle immagini.