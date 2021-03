Gianni Morandi, timori per le ustioni: "Decideremo se operarlo"

Non è in pericolo di vita Gianni Morandi, ma le condizioni del cantante sono ancora in bilico. A riferirlo sono i medici dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove l'artista è ricoverato da giovedì scorso in seguito a un terribile incidente domestico nel quale ha riportato ustioni profonde a mani, braccia e gambe. " La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare e i medici proseguono con i trattamenti ", fa sapere l'Ausl Romagna nel secondo bollettino medico diramato dopo il ricovero di Morandi.

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, l'equipe medica che sta seguendo Gianni Morandi starebbe valutando la possibilità di un'operazione per scongiurare possibili complicazioni alla mano destra, quella con le ustioni più profonde. Al momento l'intervento non è stato programmato, ma l'ipotesi è al vaglio. I medici rassicurano: " Se l'è vista brutta, ma non c'è da preoccuparsi è in buone mani e guarirà presto ". Intanto il referto medico del Bufalini parla di ustioni di secondo e terzo grado, molto profonde, sia alle mani sia alle gambe e bruciature anche su parte delle braccia.

Un quadro clinico importante di cui si sono accorti subito i medici dell'ospedale di Bologna, i primi a prestare i soccorsi al cantante subito dopo l'incidente, e che hanno ritenuto necessario il trasferimento di Gianni Morandi a Cesena nel Centro Grandi Ustionati. Qui il cantante è stato sottoposto ai primi accertamenti e ha iniziato la terapia prevista per il trattamento delle ustioni. Morandi non ha perso però il sorriso e molti raccontano che, nonostante le fasciature e lo spavento per l'accaduto, abbia scherzato e fatto qualche foto con gli infermieri che lo hanno curato sin dal suo arrivo a Cesena.