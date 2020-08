Covid, Gigi D'Agostino annulla la serata in discoteca: "Aspetto giorni migliori"

Con l'aumento dei contagi e le grandi polemiche che stanno investendo le discoteche estive, alcuni artisti hanno deciso di fare un passo indietro e di annullare i loro concerti. Sembra di essere tornati indietro di diversi mesi, quando a febbraio i cantanti decidevano di sospendere le date dei tour in via precauzionale, prima ancora che il governo varasse le misure di distanziamento. Il primo a prendere questa decisione è stato Gigi D'Agostino, che con un comunicato ufficiale ha avvisato i suoi tanti fan che il concerto che sarebbe stato previsto per festeggiare ferragosto a Rimini non si sarebbe tenuto. Dopo di lui anche Elettra Lamborghini ha deciso di annullare i prossimi impegni, non prima di essere stata travolta dalle critiche per una serata a Gallipoli.

Gigi D'Agostino, uno dei più amati dj italiani e una vera leggenda della musica dance degli anni Novanta, ha affidato a Facebook il suo messaggio, non senza rammarico. " Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo il problema 'Covid' si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera, 14 Agosto 2020, non ci sarà ", si legge nella nota ufficiale. Grandissima l'amarezza da parte dei suoi fan, molti dei quali si erano organizzati per raggiungere Rimini e assistere alla serata del loro beniamino. Gigi D'Agostino ha deciso di giocare d'anticipo e, consapevole del fatto che non sarebbe stato possibile far mantenere la distanza di sicurezza di un metro durante l'evento e del fatto che sarebbero state diffuse le immagini, ha deciso di annullare tutto. " Per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio. Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio ", ha concluso D'Agostino, " aspettando un giorno migliore "

iconosco che non è il momento, ci è stata data l'opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti

Elettra Lamborghini, invece, ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti dopo una serata in una delle discoteche più affollate di Gallipoli. A ferragosto, infatti, l'ereditiera era sul palco di uno dei locali maggiormente accusati di non far rispettare il distanziamento. Le immagini che rimbalzano ogni sera sui social parlano di migliaia di giovani accalcati in pista che ballano gomito a gomito, il più delle volte senza mascherina, come se non ci fosse mai stata l'emergenza. Aprire le discoteche e affidarsi al buon senso dei giovani e dei giovanissimi non è stata una buona idea e quindi in Puglia piovono sanzioni ai locali e si registra un aumento dei contagi. Anche per evitare altre polemiche, Elettra Lamborghini ha deciso di dire basta: "R". Altri artisti seguiranno questi esempi?