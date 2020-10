Gilles Rocca contro Guillermo Mariotto: "Smettila di fare la diva"

" Qualcuno fermi Mariotto! " Uno dei giudici più longevi di Ballando con le Stelle , saldo al comando del programma ormai da 15 anni, in questa nuova stagione ha sciolto ogni freno inibitore, sia all’interno del programma che durante le ospitate come quella di oggi a Storie Italiane. Facendo un passo indietro alla scorsa puntata di Ballando il programma condotto da Milly Carlucci, Mariotto, coperto non solo da una mascherina anticovid ma anche da una visiera e un paio di occhiali a specchio, ha dato il meglio di sé facendo un vero e proprio show con i concorrenti dando voti che sono stati molto criticati sia dai ballerini, che dagli altri membri della giuria come Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

A parte qualche battuta a doppio senso, le scintille ci sono state soprattutto con l’amatissimo Gilles Rocca quando sono stati assegnati i voti per l’esibizione. Mentre gli altri giudici hanno dato voti molto alti ad una performance ben eseguita, Mariotto ha alzato la paletta dando un due e commentando: “ Avevo promesso che non ti avrei dato uno zero ”. La cosa ovviamente non ha fatto molto piacere al ballerino che si è risentito, ma anche agli altri giudici che prima avevano visto lo stesso Mariotto dare 10 a Costantino Della Gherarrdesca, sicuramente uno dei ballerini più simpatici del programma, ma non tanto bravo quanto Rocca.

Oggi i tre protagonisti si sono ritrovati a Storie Italiane, il programma della mattina di Rai condotto da Eleonora Daniele, dove hanno continuato tra il serio e il faceto a dirsene di tutti i colori. Tutti gli opinionisti presenti hanno chiesto a Mariotto, che nel frattempo svolazzava per lo studio come una libellula impazzita, il perché di questo comportamento che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Presente in collegamento anche Costantino Della Gherardesca, che ha dato una sua teoria. “ Guillermo, sembra pazzo - ha detto Costantino - ma invece è un grande furbo sapeva che comunque anche dando un voto alto a me non avrebbe comunque cambiato la classifica e Gilles sarebbe comunque stato ai primi posti ”, la spiegazione non ha però convinto molti e soprattutto non ha convinto Gilles che comunque in maniera sorridente ha risposto a tono a Mariotto, che alla fine ha raccontato alcune cose.

“ Chi segue Ballando da tempo sa che c’è stata un’evoluzione e ha fatto intendere che nel programma non ha sempre vinto il più bravo nelle ultime edizioni ma quello che ha fatto un grande percorso di crescita artistica ”. A questa affermazione ha risposto Gilles: “ Io credo che il ballo debba mettere i riflettori addosso, non quello che dici tu ”. “ No, no, purtroppo non va così. Mi dispiace, non hai mai visto il programma in quindici anni - risponde però Mariotto - anche gli altri non ti hanno dato dieci e io non ti do dieci ma due! ”.