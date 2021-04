Ciacci si sente male. Le Iene interrompono lo scherzo: "Si sono strappati i punti"

Scherzo da incubo, nel vero senso della parola, per Giovanni Ciacci vittima de Le Iene. L'opinionista televisivo ha avuto un malore durante le riprese dello scherzo, che la iena Mitch aveva organizzato puntando tutto sulla sua paura del buio. Poco prima che la messa in scena finisse, Ciacci ha avuto un mancamento dovuto al dolore per una vecchia ferita, riapertasi durante l'inseguimento di cui è stato protagonista.

Le Iene questa volta hanno picchiato duro con Giovanni Ciacci e non si aspettavano certo che il protagonista dell'ennesimo scherzo, orchestrato dalla redazione, si concludesse quasi in tragedia. E invece Ciacci per poco non è finito in ospedale. Con la scusa di dover girare uno spot promozionale per un parco gioco, l'opinionista è stato portato in un capannone allestito con giochi e divertimenti. Un luogo tetro nel quale, era stato avvertito dall'amico imprenditore (gancio delle iene), viveva il proprietario.

Andiamo via ti prego! Aiuto! Dammi la mano. Ho paura del buio

Tutto è filato liscio fino a quando Ciacci non ha incontrato il proprietario, un tipo strano dal quale l'opinionista è sembrato essere impaurito. A farlo andare nel panico più totale,dal buio, è stato però l'improvviso blackout elettrico, che ha lasciato nell'oscurita il capannone. Giovanni Ciacci si è disperato, ha chiesto aiuto e ha supplicato di essere portato via: "".