"Se fai str... ti vengo a cercare": l'ira di Oppini a Le Iene

Sono passate due settimane dall'uscita (volontaria) di Francesco Oppini dal Grande Fratello Vip, ma dietro alle reali motivazioni sull'abbandono sono in molti ancora a fare ipotesi. Tra le tante anche quella di uno scherzo, realizzato da Le Iene ai danni del figlio di Alba Parietti, girato pochi giorni prima del suo ingresso nella Casa, che avrebbe lasciato con l'amaro in bocca il 38enne.

Il servizio dello scherzo realizzato ai danni di Francesco Oppini dalle iene Stefano Corti e Alessandro Onnis andrà in onda in prima serata il 17 dicembre su Italia Uno. L'anticipazione di quanto avvenuto tra le mura di casa Parietti - Oppini è però già stata resa nota e ha destabilizzato non poco l'ex gieffino.

Alla vigilia del suo ingresso al Grande Fratello Vip Francesco Oppini e finito vittima di Corti e Onnis con uno scherzo che aveva per protagonista (consapevole). Le due iene, con la complicità della showgirl, hanno fatto credere a Francesco che la madre stesse instaurando una relazione sentimentale seria con un giovane di 29 anni. Un ragazzo che sin da subito non è piaciuto, per l'atteggiamento spavaldo e sbruffone, a Oppini il quale non ha nascosto il suo disappunto alla madre e al giovane spasimante.

Sotto l'occhio indiscreto delle telecamere nascoste Oppini non si è trattenuto: " Mamma devo partire per tre mesi, se io parto col pensiero che tu stai in giro con un testa di ca*** così io non parto più, vuoi vedere? Mi girano le palle che ti fai rincoglionire da uno di 29 anni che, a parte l'età, è un co*****e finto e montato. Non me lo far più vedere qua, portalo quando io non ci sono ". Una sfuriata in piena regola a pochi giorni dall'ingresso nel reality.

Francesco Oppini, accecato dalla gelosia nei confronti della madre, non ha avuto parole benevole neppure con il 29enne fattole conoscere da Alba: " Se tu fai stronzate, io ti vengo a cercare ovunque. Sappilo. Non ti fai ridere che ti fai pagare la cena da una donna di 58 anni? ". Ogni tentativo di calmarlo è stato vano, tanto che l'ex gieffino ha avvisato anche la madre: " Io entro, poi se succede qualcosa con lui non rompermi le p.... ". Come sarà andato a finire lo scherzo?