Giulia Amodio è la musa ispiratrice di Stefano Sensi

Stefano Sensi ha disputato un mese e mezzo alla grande all'Inter tra fine agosto e metà ottobre: il centrocampista di Cesena si è poi fatto male, è rimasto fuori a lungo e non è più riuscito a rendere, quelle pochissime volte che ha giocato, ed è finito un po' nel dimenticatoio. In questi mesi difficili, però, l'ex giocatore del Sassuolo si è potuto consolare con la sua bella fidanzata la sexy Giulia Amodio. La ragazza ha un grande seguito sui social con oltre 125000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana a lavorativa. Giulia è poi solita postare su Instagram diverse linee proprie di costumi da bagno, da lei prodotti.

Recentemente la Amodio è stata anche complice delle Iene che hanno architettato uno scherzo nei confronti di Sensi che è rimasto letteralmente in mutande, mentre provava un'assurda linea di costumi ideata proprio da Giulia. Non solo, perché il giocatore dell'Inter fu anche accusato da un paio di modelle di aver allungato le mani durante lo shooting fotografico. Lady Sensi aveva poi affermato di non essersi pentita per lo scherzo diabolico architettato nei confronti del suo Stefano: "Comunque sono contenta che lo scherzo di ieri vi sia piaciuto, mi sono sentita troppo in colpa e non potete capire quanto sia stata dura tenere botta per tutti quei giorni dopo aver visto Stefano così.. Sono stata cattiva ma ho dovuto farlo. Alla fine sono contenta che sia uscito qualcosa di simpatico, e probabilmente tra qualche anno quando Stefano si riprenderà ci riderà sopra".

In questi giorni difficili per tutti, però, Sensi (al momento in quarantena come tutta l'Inter per via della positività di Daniele Rugani al covid-19), e la sua Giulia potranno trovare del tempo ulteriore, forzato, per poter stare insieme. La Amodio ha postato una foto al mare su Instagram con una didascalia simpatica per sdrammatizzare un po' il momento: "Questo è quello che succede quando vuoi pubblicare una foto ma non ne hai di recenti se non in ciabatte e pigiama… Per lo più se continuo ad occupare il tempo cucinando non so mica come ci arrivo alla prova costume. A parte il mio sdrammatizzare teniamo viva la speranza chissà che con l’arrivo dell’estate tutto possa passare nel migliore dei modi".



