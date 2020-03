Giulia De Lellis: "Ci sono rimasta malissimo…"

In questo ultimo periodo, Giulia De Lellis è al centro delle pagine di giornali di gossip. Non soltanto per l’improvvisa fine della storia d’amore con Andrea Iannone, ma anche per la quarantena. Infatti, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Coronavirus, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è rinchiusa in casa, sebbene alcune voci sostengano che stia trascorrendo queste settimane in dolce compagnia. Nonostante infatti i due ex non si siano mai esposti ufficialmente, è anche vero su Instagram continuano a spuntare indizi su un riavvicinamento che non è sfuggito ai follower più attenti...

Al di là però di quella che possa essere la verità sul presunto ritorno di fiamma con il suo ex storico Andrea Damante, sta di fatto che l’influencer romana sta sfruttando questi giorni di quarantena per poter parlare ed interagire sul suo canale social ufficiale con i suoi fan. Un giorno, ad esempio, ha confessato di essersi svegliata davvero tardissimo, mentre un altro ancora ha raccontato di non aver vissuto dei giorni facili. Insomma, Giulia De Lellis è un vero e proprio libro aperto con i suoi fan ed è proprio questo che l’ha resa tanto amata tra il pubblico.

Tuttavia, pochissime ore fa, Giulia ha rivelato di esserci rimasta davvero malissimo per un inconveniente spiacevole che le è capitato. Giunta sera, infatti, la De Lellis ha voluto dedicare un po’ del suo tempo ai suoi sostenitori social. Peccato, però, che dalle sue parole si capisce subito che qualcosa non va. Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessa, Giulia è dispiaciuta perché, qualche ora prima, aveva girato delle Instagram Stories per i suoi sostenitori che, però, non sono state affatto caricate sul suo account social. "Sono stata rimasta malissimo, ragazzi. Prima di cena avevo messo delle stories, ma Instagram me le ha rimosse da solo. Impazzito" , queste le parole che Giulia De Lellis ha usato per descrivere quello che le fosse successo.

Qualche ora dopo aver parlato di questo inconveniente, Giulia De Lellis è ritornata sui social ed ha chiaramente detto che, dopo aver parlato con altre sue colleghe alle quali è accaduto la medesima cosa, c’è stato un problema con Instagram. Insomma, il tutto è nato da una problematica legata alla piattaforma social e non quindi da un errore commesso dall’ormai ex fidanzata di Andrea Iannone. "A parte questo, sono riusciti a comunicarvi quello che volevo dirvi" , ha concluso l’ex corteggiatrice tirando un sospiro di sollievo. Il riferimento era appunto all’appuntamento odierno con la sua diretta social che si è tenuta nel pomeriggio.

