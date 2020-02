Giulia de Lellis e Andrea Damante ancora insieme? Si allenano nella stessa palestra

Un’altra coincidenza “unisce” Giulia De Lellis e Andrea Damante: la ex coppia, dopo essere stata ospite dello stesso negozio di calzature, pare abbia scelto anche la stessa palestra per gli allenamenti. E i fan iniziano a mormorare...

Nonostante la storia sia ampiamente chiusa da tempo e Giulia e Andrea abbiano intrapreso delle nuove relazioni con altre persone, i fan dei “Damellis” continuano ad andare alla ricerca di prove ed indizi che potrebbero attestare che un ritorno di fiamma tra i due sarebbe possibile. Chi ha seguito la coppia sin dai tempi di Uomini e Donne, infatti, fatica a credere che il rapporto tra loro sia concluso e i sognatori sono certi che le relazioni con Andrea Iannone e Claudia Coppola siano solo una messa in scena, una sorta di ripicca.

Nelle ultime ore, dopo il presunto avvistamento nello stesso negozio di calzature, però, Damante e la De Lellis potrebbero essersi incontrati in un altro luogo: la palestra. Da qualche giorno, infatti, Giulia ha deciso di mettersi in forma in vista dell’estate facendosi seguire da un personal trainer molto gettonato tra i volti noti dello spettacolo. Così, la influencer, ha iniziato ad allenarsi nella stessa palestra in cui l’ex fidanzato Andrea è solito recarsi.

Come si evince dai social, inoltre, il luogo è frequentato anche da due ex amici di Giulia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, sulla sua relazione con Iannone non fu molto tenera. La De Lellis, però, incurante degli altri iscritti, ha deciso di farsi seguire dallo stesso personal trainer di altri personaggi trovandosi costretta, così, a rischiare di incontrare anche Andrea Damante.

Queste coincidenze, quindi, non fanno altro che alimentare il gossip e qualcuno si chiede perché Giulia, nonostante l’infinità di palestre milanesi, abbia scelto proprio quella dove potrebbe nuovamente incrociare il suo ex. Andrea Iannone non è geloso di questo? I fan della De Lellis, però, sono insorti e hanno voluto difendere a spada tratta la loro beniamina sottolineando che quella palestra è frequentata da molti anni proprio dal motociclista e dalla sua famiglia e, dunque, Iannone non avrebbe proprio nulla da temere.

“Iannone andava in questa palestra ai tempi di Belen perché e vicino a casa di lei, ma è una palestra dove vanno tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo”, ci ha tenuto a sottolineare un utente lasciando intendere che la De Lellis abbia semplicemente deciso di farsi seguire da persone preparate su consiglio del fidanzato, incurante della presenza del suo ex.