La gaffe del fratello di Giulia conferma il ritorno con Andrea Damante

Il gossip impazza e nelle ultime ore una gaffe del fratello di Giulia De Lellis confermerebbe il ritorno di fiamma tra la influencer e Andrea Damante.

L’ufficialità della fine della relazione tra Giulia e Andrea Iannone ha scatenato gli appassionati dei “Damellis”, che hanno iniziato ad andare alla ricerca di indizi che potessero confermare la reunion della coppia. Sono stati proprio la De Lellis e Damante, però, a seminare sul web una serie di prove che attesterebbero la veridicità dei rumors che da un paio di settimane si rincorrono sempre più velocemente.

Dopo aver visto Giulia indossare una felpa rossa molto simile a quella già mostrata sui social dal dj veronese, e dopo aver visto entrambi mostrarsi in delle Instagram story distesi su di un telo mare nero molto simile uno con l’altro, ecco che arriva proprio dal fratello della De Lellis la conferma che lei e Damante stanno trascorrendo una quarantena molto romantica in quel di Pomezia.

Qualche ora fa, infatti, il dj veronese ha pubblicato una storia social in cui si faceva vedere con alle spalle una siepe che, poi, ha fotografato anche Giuseppe De Lellis in un’altra sua Instagram story. Il dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti che hanno subito esultato per la reunion dei “Damellis”. Il fratello di Giulia, però, resosi conto della grave gaffe commessa ha immediatamente eliminato quello scatto ma, ormai, il danno era stato fatto e il popolo della rete aveva provveduto a “screenshottare” tutto facendolo circolare sul web.

Così, nonostante i diretti interessati abbiano deciso ancora di non uscire allo scoperto, sembra che la situazione sentimentale di entrambi sia abbastanza chiara. La influencer, nel suo ultimo post social, ha parlato di stravolgimenti della sua vita e di cose che ha fatto e che mai avrebbe pensato, lasciando intendere – tra le righe – che il ritorno con Andrea Damante, di cui tanto si parla nelle ultime settimane, c’è stato e che l’amore tra loro, forse, non è mai finito.