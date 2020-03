Giulia De Lellis con la felpa di Andrea Damante. Il web continua a sognare

Il gossip sui “Damellis” continua ad impazzare in rete e l’ultima Instagram story di Giulia De Lellis non è passata inosservata: nonostante si sia mostrata, come di consueto, da sola, ciò che indossava ha scatenato ancora di più i rumors sul riavvicinamento con il dj veronese.

“ Io sto lavorando così ”, ha scritto Giulia allegando una serie di selfie in cui si mostrava con indosso una felpa rossa. Nulla di strano, dunque, per i meno attenti, ma quel look sfoggiato dalla influencer ha lasciato sbigottiti tutti coloro che non hanno mai perso la speranza di rivedere insieme la De Lellis e Andrea Damante. Già, perché come dimostrato in seguito, la felpa rossa indossata dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra essere la stessa dell’ex tronista.

Se tali indizi venissero confermati, questa sarebbe l’ennesima prova che i due stanno trascorrendo insieme i giorni di quarantena. Lei, rientrata a Pomezia dalla famiglia dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, si è dimostrata tutt’altro che affranta e, in più di un’occasione, non ha tentato di placare il gossip su un presunto ritorno di fiamma con Damante.

Nelle ultime ore, dopo le continue richieste da parte dei follower, Giulia ha anche tentato di improvvisare una telefonata in diretta con l’ex fidanzato e l’imbarazzo sul viso non è stato facile da nascondere. Secondo molti, infatti, i due avrebbero ripreso a sentirsi e frequentarsi, in attesa di uscire allo scoperto non appena i tempi lo consentiranno.

E, se la De Lellis sembra stia vivendo un periodo di grande serenità, lo stesso pare non si possa dire per Andrea Iannone, che si sta lasciando andare ad una serie di post social in cui appare abbastanza colpito dalle ultime situazioni, private e lavorative, che lo hanno visto coinvolto.

Cosa stia realmente accadendo nella vita di Giulia, però, non è ancora dato saperlo e, addirittura, c’è chi vocifera che il suo riavvicinamento con Damante, oltre ad essere certo, avrebbe causato anche una lite con la sorella Veronica che, da tempo, non appare più nelle foto e "storie" social della influencer.