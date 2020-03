Giulia De Lellis, il gesto di Damante fa sperare i fan. Lei: "Non vi dico dove l'ho nascosto"

Il dilemma che in questi ultimi giorni attanaglia molti, fino a disturbargli il sonno, è: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono nuovamente in love? Insomma la tanto sperata reunion tra i "Damellis" è realmente avvenuta? La vita di Giulia De Lellis nelle ultime settimane è passata al setaccio dai media. Il gossip impazza, sparlando su una presunta reunion tra la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è l'ex Andrea Damante. Sul web non si parla d'altro da giorni: è vero il ritorno di fiamma tra l'ex coppia del dating show di Maria De Filippi? I sospetti galoppano da quando sono spuntati sui profili social dei diretti interessati vari indizi che provano una presumibile convivenza-quarantena tra i due nella casa dell'influencer a Pomezia. Sino a oggi nessuno dei due, né la De Lellis né tantomeno Damante, hanno smentito o confermato le voci insistenti sul loro conto.

Ma a quanto pare il dj veronese stia cedendo pian piano: il suo gesto inaspettato ha sorpreso tutti i fan. I "Damellis" si sono conosciuti e innamorati durante la trasmissione televisiva Uomini e Donne. La storia d'amore è naufragata la scorsa estate in seguito ad un tradimento dell'ex Tronista. Adesso pare che i due siano nuovamente vicini. Sebbene sino a poco tempo fa la 24enne romana era accoppiata con Andrea Iannone. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate via social dall'influencer e dal pilota di Moto GP, parrebbe che la loro relazione sia definitivamente conclusa. Ora che Giulia De Lellis è nuovamente single le voci su un presunto ritorno di fiamma con Damante si rincorrono rapide. A ogni modo il gesto compiuto dal dj fa pensare certamente a un riavvicinamento alla sua ex Giulia. Ma cosa avrà fatto di così eccezionale il "Dama" da attirare l'attenzione dei fan?

Il gesto di Damante conferma il ritorno di fiamma con De Lellis?

Il vociferare su una presunta reunion tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ancora tutta un mistero, poiché non è giunta nessuna conferma o smentita in merito. Sui social network la notizia di gossip campeggia ovunque da quando l'ex corteggiatrice ha ufficializzato la fine della storia con Andrea Iannone. Sebbene Giulia e Andrea continuino a nascondere il fatto che siano ritornati insieme, gli indizi che fanno capolino su Instagram li tradiscono. Dai loro post si evince che i "Damellis" stiano condividendo il periodo difficile di quarantena nell'abitazione della De Lellis. La bella influencer, sempre attiva sui social, nelle ultime ore ha postato uno scatto favoloso. Nella foto la mora romana appare in splendida forma, ciò ha suscitato l'ammirazione dei suoi numerosi fan. A corredo del post ha scritto una didascalia toccante, in cui afferma che a seguito di un evento doloroso ha assunto una decisione che ha stupito persino se stessa. Il post ha fatto incetta di like e commenti benevoli. Ma quello che non è passato inosservato è il gesto compiuto da Andrea Damante su Instagram, visto da molti come una sorta di conferma alle voci di gossip che ultimamente vedono i "Damellis" amoreggiare.

L'ex Tronista di Uomini e Donne ha messo "mi piace" all'ultimo post che Giulia De Lellis ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram. Un gesto che ha fatto impazzire i fan, in quanto secondo loro è il primo complimento che il "Dama" rivolge alla sua ex fidanzata dopo un lungo periodo di freddezza tra i due. Pare, dunque, che Andrea Damante abbia apprezzato molto lo scatto della De Lellis. Un gesto che si presta a tante interpretazioni. Potrebbe confermare una ripresa della relazione d'amore? Oppure rappresenterebbe un semplice apprezzamento affettuoso da parte di un amico? Da parte del dj veronese assoluto silenzio: non si sbottona sull'attuale rapporto con la De Lellis. Quel che è certo è la constatazione che l'ex Tronista non interagiva via social con la sua ex da parecchi mesi.

Nel corso di una di una video-diretta, di qualche ora successiva al like di Andrea Damante, in cui Giulia De Lellis ha dispensato consigli di bellezza alle fan, è venuto fuori un commento azzardato dalla bocca dell'influencer che ha sollevato clamore e curiosità tra il popolo web. Insomma, gli elementi emersi sin qui avvalorano l'idea di un riavvicinamento tra i due. " Non vi dico dove l'ho nascosto, chi o cosa. È inutile che continuate a chiedermelo, mi fate impazzire e vi adoro ", è la replica della De Lellis alle sfilza di domande postele dai follower su Damante e su dove si trovasse in quel frangente. Anche la mora romana ha la bocca cucita, e non dice nulla che faccia riferimento alla sua sfera privata.

Al di là dei pettegolezzi piccanti, il gesto del "Dama" ha sorpreso piacevolmente i fan della coppia, che fanno il tfo affinché i due ritornino ad amarsi. Gli estimatori di Giulia De Lellis e Andrea Damante seguono attimo per attimo l'evolversi della loro storia sui social. I follower hanno letto il gesto dell'ex Tronista come una probabile conferma della reunion tra i due. Il gossip non si arrende e contnua a intessere storie su un presunto ritorno di fiamma tra l'ex coppia di Uomini e Donne. Una rinascita della storia sentimentale tra la De lellis e Damante manderebbe in brodo di giuggiole la platea dei loro fan, che sperano nel coronamento del loro amore. Il dubbio sorge spontaneo: Giulia e Andrea stanno ciurlando nel manico oppure il loro amore sta risorgendo davvero dalle ceneri come l'araba fenice?