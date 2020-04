Da Giulia De Lellis a Sabrina Ghio la Quarantine Pillow Challenge è virale

Vita dura ai tempi della quarantena per le influencer e le fashion blogger. Chiuse tra le mura domestiche per colpa della pandemia da coronavirus per loro sfoggiare outfit alla moda e accessori glamour è diventato sempre più difficile e, dopo giorni di isolamento, non poteva che arrivare un'idea alternativa. È nata così, un po' per noia un po' per gioco, la Quarantine Pillow Challenge, la sfida del cuscino che sui social network è già diventata virale.

Stanche di indossare tuta e pigiama dalla mattina alla sera, senza trucco e con i capelli trasandati, alcune fashion blogger d’oltreoceano si sono inventate una sfida alternativa: vestirsi alla moda con solo un cuscino e una cintura. Combattere la noia da quarantena non è facile ma le influencer di mezzo mondo hanno deciso di divertirsi, inventando outfit curiosi partendo da un semplice quanto inusuale oggetto: un cuscino. Una delle prime a lanciare la competizione sul web è stata la blogger spagnola Aida Domenech, modella con un seguito da quasi tre milioni di follower che ha condiviso sul suo account Instagram foto e video con indosso solo un cuscino e che hanno letteralmente conquistato i fan.

In Italia la sfida è stata accettata da alcuni volti noti del piccolo schermo e del web, prima tra tutte Giulia De Lellis. Chiusa la storia con il pilota motociclistico Andrea Iannone, la bella influencer romana è tornata tra le braccia del suo storico fidanzato, Andrea Damante, non senza polemiche. I due stanno trascorrendo la quarantena insieme e tra un allenamento e un tutorial, la De Lellis ha sfoggiato il suo look per la challenge. Completamente nuda con indosso solo un cuscino bianco arricchito da una cintura nera, Giulia ha ottenuto quasi 400mila like in poche ore. Anche Giulia Valentina, influencer ed ex fidanzata del rapper Fedez, ha voluto cimentarsi nella challenge social, puntando su un look decisamente romantico e primaverile, con tanto di cuscino floreale. L’ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Angela Caloisi, invece, ha aderito alla sfida con un look sexy e aggressivo. La Caloisi si è mostrata ai suoi follower con indosso solo un cuscino marrone, cintura gioiello e tacco a spillo con calze short a rete.