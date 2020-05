Giulia Provvedi è di nuovo single? Gli utenti si scatenano: "Con tutte le corna che giravano in quella casa..."

È finita (di nuovo) tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini? Questa è l'indiscrezione rilanciata dal settimanale Chi su Instagram, che in esclusiva ha rivelato una nuova crisi tra la cantante e il portiere dell'Atalanta. Per il momento si tratta solo di voci di corridoio, amici della coppia che avrebbero spifferato di tensioni all'interno della coppia, che negli ultimi mesi era sembrata molto affiatata, nonostate il cataclisma della scorsa estate.

Meno di un anno fa, la coppia formata dalla metà de Le Donatella e dal portierone dell'Atalanta si era detta addio. Quella volta pare che il motivo della separazione fosse un flirt che Pierluigi Gollini avrebbe avuto con una pr in Costa Smeralda durante un breve soggiorno. Quella volta fu il settimanale Spy a rivelare il presunto retroscena, smentito da Giulia qualche mese dopo durante un'intervista che ci ha rilasciato in occasione del ritorno in tv con All together now. " Non dovevo perdonare nessuno, ci sono state delle cose che ci hanno fatto allontanare ma ci sono anche tante cose che ci hanno unito. Puntualizzo che tutto ciò che è stato scritto non è realtà. Il perdono è su delle cose reali, ci sono state cose che non sono andate bene nel nostro rapporto ma alla nostra età sono normali gli alti e bassi ", ci diceva Giulia a dicembre, per poi concludere: " A volte devi capire che obiettivo vuoi dare a una relazione, esserci allontanati ci ha fatto capire quello che volevamo e la nostra relazione è molto solida. "

La comunicazione della separazione avvenne a giugno per mezzo di un comnicato stampa da parte di Giulia Provvedi, che metteva le mani avanti su possibili indiscrezioni, chiedendo il rispetto della privacy. La lontananza tra i due non è durata che qualche mese, tanto che ad agosto tornarono insieme e la loro unione sembrava più solida che mai. Grande festa tra i fan e i supporter della coppia, che avevano sperato in un loro riavvicinamento. Cos'è successo adesso? Giulia e Pierluigi per il momento non hanno ancora parlato ma qualcuno ipotizza che dietro il possibile nuovo addio possano esserci le stesse motivazioni di cui si parlava un anno fa. " E ci credo. Con tutte le corna che giravano in quella casa già da anni ", ha scritto un utente sotto il post condiviso dal settimanale Chi.