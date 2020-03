Gordon Ramsay chiude i suoi ristoranti ​a Londra: "Non so quando riapriremo"

Londra registra un’impennata di contagi da Covid-19 e la città è pronta a blindarsi. Pub, locali e ristoranti si svuotano e anche i grandi chef scelgono la via del rigore chiudendo i battenti. È quello che ha scelto di fare Gordon Ramsay, il popolare chef britannico, che ha annunciato la chiusura dei suoi ristoranti nel cuore di Londra. Una decisione difficile dettata però dal buon senso e dalla voglia di non mettere a rischio la vita di dipendenti e clienti.

Gordon Ramsay ha comunicato la decisione di abbassare le serrande dei suoi locali londinesi a causa del coronavirus attraverso il suo profilo Instagram. Sulla sua pagina social, nelle scorse ore, lo chef inglese ha pubblicato un post di chiarimenti sulla sua scelta: " Mentre la pandemia continua a crescere i nostri ristoranti di Londra chiudono. State al sicuro e prendetevi cura l'uno dell'altro in questi tempi difficili ". Ramsay è uno degli chef più famosi del Regno Unito, oltre ai numerosi ristoranti sparsi per il paese, Gordom – ex calciatore della Lega – è un volto molto amato della televisione inglese grazie a programmi diventati celebri anche in Italia come "Ristoranti da incubo", "Hell’s Kitchen" e "MasterChef Usa".