Il grande ritorno di Streghe. La serie che ha rivoluzionato la tv

La notizia è trapelata nel corso del tardo pomeriggio di martedì 13 ottobre. E subito ha fatto il giro del web. In un’ottica di implemento del suo catalogo, Amazon Prime Video annuncia che dal 23 ottobre saranno disponibili tutte e otto le stagioni di Streghe. La serie cult, che ha stregato anche il pubblico italiano e che è stata trasmessa con successo su Rai Due a fine anni ’90, torna on web per una lunga e intensa maratona. 178 episodi, tante emozioni, tante risate, tanti colpi di scena: queste le caratteristiche di Streghe, la serie tv che ha segnato un’epoca e che, ancora oggi, è molto amata dal pubblico dei serial addiced.

Nata in un momento di grande fermento per il mercato televisivo americano, Streghe racconta la storia di tre sorelle che si trovano, loro malgrado, a combattere tutte le più temibili leggende dell’oscurità per evitare che il mondo possa essere dominato dalle forze del male. Tre sorelle dall’antico retaggio sono unite da un forte legame magico e affettivo e combatteranno con le unghie e con i denti pur di poter essere padrone del loro stesso destino. Loro sono Piper, Phoebe e Prue (almeno nella formazione principale), e ognuno di loro ha un potere diverso. C’è chi può fermare il tempo e far esplodere gli oggetti, chi invece può leggere nel futuro o può spostare gli oggetti con il pensiero, ma è unite che sono più forti, perché insieme sono le mitiche Sorelle del Trio, quel "potere che coincide con il mio".

Protagoniste di Streghe sono Shannen Doherty che dopo Beverly Hills ha trovato un ruolo cucito sulle sue solide spalle. Lascia la serie alla fine della terza stagione e al suo posto arriva Paige, la sorella perduta, interpretata da Rose McGowan. Poi c’è Alyssa Milano che presta il volto per l’indomita Phoebe, e infine Piper (Holly Marie Combs) la più saggia del gruppo. E poi c’è Leo, l’angelo Bianco, Cole Turner mezzo demone dal fascino magnetico e tanti altri personaggi che hanno reso tale la serie nel corso del tempo.

Il primo episodio è andato in onda in America nel settembre del 1998, qui in Italia solo dal dicembre del 1999 per diventare poi una tra le serie tv di maggior successo di Rai Due. Definita nel 2010 come una tra le serie fantasy più belle del decennio, Streghe due anni fa è tornata in tv con un nuovo cast e un nuovo trio che, ancora oggi, sta divedendo il pubblico. L’arrivo su Amazon Prime è un bel colpo per il colosso dello streaming, il quale sta arricchendo il catalogo con serie tv molto amate dal pubblico.