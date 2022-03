Guai per l'Isola dei famosi. Vip bloccati prima del volo per l'Honduras

Partenza complicata per la nuova edizione dell'Isola dei famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi approderà in prima serata su Canale 5 lunedì 20 marzo, ma all'appello potrebbero mancare l'inviato e un concorrente. Partita come un semplice rumor, la notizia della positività di due componenti del cast sarebbe stata confermata dal sito TvBlog, che fa i nomi dei due vip che non sono potuti salire a bordo del volo destinazione Honduras.

Il Covid avrebbe fermato l'inviato del programma, Alvin, tornato all'Isola dopo l'esperienza di Massimiliano Rosolino. Il conduttore radiofonico sarebbe risultato positivo e sarebbe stato costretto a rinviare la partenza per il Centroamericana. Un problema non indifferente per Ilary Blasi, che si trova a dover sostituire una pedina fondamentale all'interno del reality. L'ipotesi più accreditata, fa sapere TvBlog, è quella di sostituire Alvin con Vladimir Luxuria, che quest'anno ricopre il ruolo di opinionista insieme a Nicola Savino. Luxuria ha un contratto che lo lega al programma e ha già fatto l'inviato sull'Isola nelle edizioni 2012 e 2013. Rappresenterebbe dunque la scelta più facile per la produzione, in attesa della negativizzazione di Alvin.

Il quadro si è complicato con la scoperta della positività di Ilona Staller. Anche l'ex pornostar sarebbe stata fermata da un tampone positivo poco prima dell'imbarco per l'Honduras. Per lei, che nel reality gareggia come concorrente singola (mentre altri vip sono in coppia), lo sbarco sarebbe solo rimandato. Risulta invece guarito Silvano Michetti, uno dei Cugini di campagna, che aveva contratto il Covid poco prima dell'inizio della quarantena. L'artista sarebbe già partito per l'Honduras insieme ad altri naufraghi.

Sembra che, in tempi di pandemia, fare un reality sia diventata una sfida. Lo sa bene Barbara d'Urso che, alla vigilia de La pupa e il secchione show, ha dovuto rinunciare - almeno fisicamente - alla presenza dell'opinionista Antonella Elia e della pupa Paola Caruso. Che la situazione all'Isola sia tesa, il popolo del web se ne è accorto nelle scorse ore, quando sull'account ufficiale del reality è comparsa la foto di una naufraga (l'ex gieffina Patrizia Bonetti) e il sito di Giuseppe Porro fanno notare, che la vip non risulta nel cast ufficiale. Una sorpresa o una gaffe?